Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son José Corbacho, Almudena Cid, Arantxa de Benito y Jalis de la Serna

Pasapalabra llega con nuevos rostros que acompañarán a los concursantes durante los próximos programas. Un cómico, una exgimnasta, una presentadora y un periodista están dispuestos a dar mucho juego antes de que finalice el año. Te contamos quiénes son al detalle.

Si hay algo que hace único a Pasapalabra es que renuevan invitados para hacer más dinámico el programa. De cara a los próximos programas, José Corbacho, Almudena Cid, Arantxa de Benito y Jalis de la Serna acompañarán a los concursantes para dar juego y pasárselo en grande. Si quieres saber más de ellos, quédate para conocerlos.

José Corbacho

José Corbacho durante el Festival de Málaga | GTRES

Cómico, actor, guionista y director, José Corbacho posee una carrera muy amplia en teatro, cine y televisión. Comenzó profesionalmente en la compañía teatral La Cubana y se hizo conocido a nivel nacional gracias a su trabajo en el programa humorístico Homo Zapping de Antena 3.

Además de su faceta como humorista, ha dirigido películas como Tapas(premiada con el Goya a Mejor Dirección Novel), Cobardes e Incidencias, y ha trabajado en series como Pelotas y Un nuevo amanecer.

En televisión, Corbacho ha estado vinculado a varios formatos y cadenas: fue colaborador en Buenas noches y Buenafuente y ha participado en programas como Masterchef Celebrity y Tu cara me suena.

Almudena Cid

Almudena Cid en un evento en 2025 | Getty Images

Almudena Cid Tostado es una exgimnasta rítmica española con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Es la única gimnasta en la historia en disputar y clasificarse en la final de cuatro Juegos Olímpicos consecutivos (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008) y ha sido ocho veces campeona del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica.

Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 y recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España en 2009.

Tras su retirada en 2008, Almudena ha desarrollado una carrera en el mundo del entretenimiento y la cultura, participando como actriz en series como El secreto de Puente Viejo o Un paso adelante, escribiendo cuentos infantiles y comentando competiciones de gimnasia rítmica en televisión.

Arantxa de Benito

Arancha de Benito en un evento en 2025 | Gtres

Conocida como Arantxa de Benito, Aránzazu de Benito Hernández es una presentadora y rostro mediático que se hizo conocida en los años 90 cuando saltó a la televisión tras comenzar como modelo. Presentó programas musicales como Ponte las pilas, Los Primeros de la Primera y Zona Franca antes de consolidarse como figura televisiva.

Su popularidad se potenció por su matrimonio con el futbolista José María Gutiérrez “Guti”, con quien estuvo casada entre 1999 y 2009 y con quien tiene dos hijos. A lo largo de su carrera también ha trabajado en tertulias y programas de actualidad y corazón, además de mantener presencia pública en temas sociales y familiares.

También ha sido colaboradora en el programa matinal Cada día, presentado por María Teresa Campos, y más recientemente ha aparecido en espacios como Espejo Público para comentar sobre su vida personal y familiar.

Jalis de la Serna

Jalis de la Serna en los Iris TV Awards | Getty Images

El último de los invitados es Jalis de la Serna un periodista y reportero conocido por su trabajo en televisión con reportajes de investigación y denuncia social. Comenzó en prensa escrita y pronto pasó al medio audiovisual, trabajando como reportero en programas como Por la escuadra y más adelante en Callejeros.

En Antena 3 presentó el programa de reportajesEn tierra hostil, donde viajaba a zonas conflictivas del planeta para mostrar realidades difíciles. En La Sexta, ha sido rostro de formatos como Encarceladosy especialmente Enviado Especialy más recientemente conduceCaza herederos y el programa Apatrullando, donde investiga temas como las bandas criminales, el narcotráfico, las infraviviendas o la masificación del turismo