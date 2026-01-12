Quienes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son María Jesús Grados, Jaime Astrain, Álex Clavero y Adriana Abenia

Pasapalabra continúa su inicio de año con un plantel de invitados de ensueño: esta vez, el concurso liderado por Roberto Leal reúne en su plató a una cantante, un exfutbolista, un cómico y una presentadora y actriz . ¡Te contamos quiénes son!

Del 12 al 14 de enero tienes una cita de lo más importante por las tardes con Pasapalabra, que trae a cuatro invitados de altura. El inicio de año continúa abriéndose paso con famosos de vértigo, que llegan para hacer reír y superar las pruebas desde el equipo naranja y el equipo azul.

De hecho, se reunirán en el concurso presentado por Roberto Leal una cantante, un exfutbolista, un cómico y una presentadora y actriz. ¡Te contamos todo sobre ellos!

María Jesús Grados

María Jesús Grados (69 años), conocida artísticamente como María Jesús y su acordeón, es una cantante que comenzó su carrera a los 8 años, tocando su acordeón en playas, bares y restaurantes de Valencia y Benidorm. Gracias a ello, pudo pagarse sus estudios de música.

La artista ganó un concurso de radio e intervino en varios programas de televisión, logrando su gran salto a la fama gracias a su aparición en este medio. Su canción de mayor éxito fue Los pajaritos o El baile de los pajaritos (1981), que fue un éxito de ventas. Además, dio varios conciertos y participó en la película Los pajaritos.

Tras el descenso de su popularidad, volvió a actuar en directo en restaurantes. En total, llegó a grabar unos 50 discos, recibiendo el primer Cassette de Oro por el disco El show de María Jesús y un disco de platino por Los pajaritos.

Jaime Astrain

Jaime Astrain en la premier de un libro | Gtres

Exjugador de fútbol, modelo y tertuliano, Jaime Astrain tiene conocimientos diversos que le servirán para manejarse a la perfección en Pasapalabra. Inició en la cantera del Atlético de Madrid, militando en los equipos infantil, cadete y juvenil.

En 2006 jugó en la Tercera División madrileña con el Atlético Pinto, pasando con los años por el Villarreal CF, el CA Osasuna y el Córdoba CF. Además, ha jugado con el Fútbol Club Cartagena en Segunda División B y con el Real Jaén CF en Segunda División A.

En 2015 se retiró del fútbol profesional y durante 2017 fue tertuliano del reconocido programa de debate deportivo El chiringuito de Jugones. También ha participado en realities y programas de televisión.

Álex Clavero

Álex Clavero durante una premier | Getty Images

Álex Clavero es un humorista, monologuista y guionista español, que se hizo conocido por sus participaciones en televisión y radio, siendo colaborar en este último medio enLo Mejor que te puede pasar, programa presentado por Nuria Roca en Melodía FM.

También ha sido colaborador y guionista de programas como El Hormiguero en Antena 3 y ha actuado en espacios como Comedy Central, El Club de la Comedia y Sopa de Gansos.

Adriana Abenia

Adriana Abenia en los Woman Awards 2024 | Getty Images

Como última concursante tenemos a Adriana Abenia Gracia, presentadora de televisión, modelo y actriz española. Comenzó su carrera profesional como modelo en Milán, trabajando con grandes diseñadores como Armani y Prada y siendo imagen de importantes marcas de cosmética y telecomunicaciones.

A pesar de estudiar Turismo, la zaragozana dio el salto a la televisión en 2009 como colaboradora en un programa de Aragón TV y en 2010 fichó por una televisión privada y se convirtió en reportera de Sálvame.

A lo largo de su trayectoria, Abenia ha participado en numerosos formatos televisivos como Así nos va en La Sexta yha presentado eventos destacados como el World Pride en Madrid, por el que recibió el Premio Iris. También ha publicado libros donde reflexiona sobre su vida y carrera.