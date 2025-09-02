Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Octavi Pujades, Shaila Dúrcal, Jorge Roelas y Carmen Morales

Empieza el nuevo curso, y aunque Pasapalabra nunca se fue, inicia septiembre con invitados de altura. Por eso, del 2 al 4 de septiembre el plató de Roberto Leal renueva a los famosos, que esta ve llegan directos del mundo de la actuación y de la música.

Actores y cantantes lo darán todo para conseguir el máximo número de segundos para resolver 'El Rosco': eso sí, como siempre, dos desde el equipo naranja y dos desde el azul. ¡Te contamos todo sobre ellos!

Octavi Pujades

Este actor de Barcelona estudió Medicina antes de entrar en el mundo de la actuación, en el que se dio a conocer por la serie Al salir de clase. A este éxito televisivo le siguieron otros como Un paso adelante, El auténtico Rodrigo Leal, Herederos, Amar es para siempre y Cuerpo de élite, entre otros. En cine, por otro lado, ha aparecido en El pregón, 3 bodas de más y Barcelona, noche de verano.

El actor Octavi Pujades | GTRES

Shaila Dúrcal

Esta cantante y actriz es hija de los cantantes Rocío Dúrcal y Antonio Morales, y siguiendo el legado familiar cantó junto a su madre por Latinoamérica y Estados Unidos desde joven. Acumula a las espaldas seis álbumes de estudio.

La cantante Shaila Dúrcal | GTRES

Jorge Roelas

Este actor y dramaturgo madrileño lleva en el mundo del cine desde la década de los 80, con filmes como Demonios en el jardín,Oficio de muchachos, Cómo ser mujer y no morir en el intento, Las cosas del querer y Cabeza de perro.

El actor Jorge Roelas | GTRES

Carmen Morales

Es la hija mayor de los tres hijos de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, y se ha centrado en la actuación y en el mundo empresarial en su trayectoria profesional. Se dio a conocer en la pantalla en la serie Al salir de clase, pero también formó parte del reparto de títulos como El pantano, Un golpe de suerte y Amar en tiempos revueltos.