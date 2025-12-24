Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Roberto Brasero, Alejo Sauras, Vanesa Romero y Natalia Millán
Pasapalabra cuenta en la víspera de Navidad con grandes actores y presentadores en el equipo naranja y el equipo azul que acompañarán a los concursantes. Te contamos quiénes son los famosos.
Papá Noel está al llegar con los regalos, pero hoy tenemos Pasapalabra para hacernos más amena la espera. Y es que en la tarde de Nochebuena se sientan en el plató un elenco de actores y un presentador mítico del tiempo que acompañarán a los concursantes en su camino hasta El Rosco. Te contamos quiénes son los cuatro rostros conocidos que acompañan esta noche a los concursantes.
Roberto Brasero
El mítico presentador del tiempo de Antena 3 se ha unido esta semana como invitado en Pasapalabra. Y es que sus primeros pasos profesionales fueron en esta misma casa, en Antena 3 Noticias y en Antena 3 Deportes, en 1991.
De 2018 a 2021 también estuvo en el programa Liarla Pardo, de La Sexta, y en 2019 el especial Vivir Sin Plástico, de la misma cadena.
Alejo Sauras
Alejo Martín Sauras es un actor español conocido principalmente por sus papeles como Santi en la serie Al salir de clase, Raúl en Los Serrano y a El Enlace en Estoy vivo.
A pesar de que primero estudió una Formación Profesional de electrónica y luego aviónica, terminó dedicándose a la actuación. Gracias a esta decisión, logró aparecer en algunos cortometrajes y series de televisión como Menudo es mi padre, Compañeros o A las once en casa, con papeles episódicos
En cines, formó parte de películas como Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero; y en teatro apareció en obras como El Eunuco, adaptación de la obra clásica.
Vanesa Romero
Principalmente, Vanesa Romero es conocida por el público general a raíz de sus papeles como Raquel en la serie La que se avecina y de Ana en Aquí no hay quien viva.
Sin embargo, también ha tenido su recorrido como modelo, siendo Miss Alicante en 1998 y participando como Miss España. También ha presentado algunos programas como Noche de Impacto de Antena 3.
En teatro ha participado en las obras ¡Qué desastre de función! y El clan de las divorciadas.
Natalia Millán
Natalia Millán es una reconocida actriz, bailarina y cantante de nuestro país. En el ámbito de la danza, ingresó en Escuela del Ballet Nacional Español con 18 años y se formó en disciplinas como expresión corporal, teatro y canto. Gracias a estos estudios, llegó a formar parte de la Compañía Teatro de la Danzay la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
A raíz de ello ha participado en series como Un paso adelante, El Internado, Velvet o Valeria. También ha participado en programas como Tu cara me suena, en el cual estuvo invitada; y ha hecho obras de teatro como Cleopatra enamorada, Los chicos del Coro, Cinco horas con Mario o Chicago.