Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Roberto Brasero, Alejo Sauras, Vanesa Romero y Natalia Millán

Pasapalabra cuenta en la víspera de Navidad con grandes actores y presentadores en el equipo naranja y el equipo azul que acompañarán a los concursantes. Te contamos quiénes son los famosos.

Papá Noel está al llegar con los regalos, pero hoy tenemos Pasapalabra para hacernos más amena la espera. Y es que en la tarde de Nochebuena se sientan en el plató un elenco de actores y un presentador mítico del tiempo que acompañarán a los concursantes en su camino hasta El Rosco. Te contamos quiénes son los cuatro rostros conocidos que acompañan esta noche a los concursantes.

Roberto Brasero

Roberto Brasero | GTRES

El mítico presentador del tiempo de Antena 3 se ha unido esta semana como invitado en Pasapalabra. Y es que sus primeros pasos profesionales fueron en esta misma casa, en Antena 3 Noticias y en Antena 3 Deportes, en 1991.

De 2018 a 2021 también estuvo en el programa Liarla Pardo, de La Sexta, y en 2019 el especial Vivir Sin Plástico, de la misma cadena.

Alejo Sauras

Alejo Sauras | Gtres

Alejo Martín Sauras es un actor español conocido principalmente por sus papeles como Santi en la serie Al salir de clase, Raúl en Los Serrano y a El Enlace en Estoy vivo.

A pesar de que primero estudió una Formación Profesional de electrónica y luego aviónica, terminó dedicándose a la actuación. Gracias a esta decisión, logró aparecer en algunos cortometrajes y series de televisión como Menudo es mi padre, Compañeros o A las once en casa, con papeles episódicos

En cines, formó parte de películas como Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero; y en teatro apareció en obras como El Eunuco, adaptación de la obra clásica.

Vanesa Romero

Vanesa Romero | Getty

Principalmente, Vanesa Romero es conocida por el público general a raíz de sus papeles como Raquel en la serie La que se avecina y de Ana en Aquí no hay quien viva.

Sin embargo, también ha tenido su recorrido como modelo, siendo Miss Alicante en 1998 y participando como Miss España. También ha presentado algunos programas como Noche de Impacto de Antena 3.

En teatro ha participado en las obras ¡Qué desastre de función! y El clan de las divorciadas.

Natalia Millán

Natalia Millán durante el photocall de la obra 'Un dios salvaje' | Gtres

Natalia Millán es una reconocida actriz, bailarina y cantante de nuestro país. En el ámbito de la danza, ingresó en Escuela del Ballet Nacional Español con 18 años y se formó en disciplinas como expresión corporal, teatro y canto. Gracias a estos estudios, llegó a formar parte de la Compañía Teatro de la Danzay la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

A raíz de ello ha participado en series como Un paso adelante, El Internado, Velvet o Valeria. También ha participado en programas como Tu cara me suena, en el cual estuvo invitada; y ha hecho obras de teatro como Cleopatra enamorada, Los chicos del Coro, Cinco horas con Mario o Chicago.