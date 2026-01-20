Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Torito, Jordi Évole, Luisa Gavasa y Mariola Fuentes

Pasapalabra llega con nuevos rostros que acompañarán a los concursantes durante los próximos tres programas. A lo largo de estos días, un colaborador, un periodista y dos actrices lo darán todo en el programa. ¡Te contamos quiénes son al detalle!

Como es habitual, Pasapalabra va cambiando de invitados cada semana. En esta ocasión, Torito, Jordi Évole, Luisa Gavasa y Mariola Fuentes estarán durante los próximos días en el famoso concurso de Antena 3. Si no les conoces, quédate para descubrirlo.

Torito

Torito en la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid | Gtres

Enrique Jiménez Martínez, también conocido como Torito, es un escenógrafo y colaborador de televisión español que comenzó sus andaduras en programas como TNT, Sálvese quién pueda y ¡Qué tiempo tan feliz!.

Además, también ganó repercusión a través de sus reportajes en la revista Primera Línea, donde hizo entrevistas y desnudos a personajes como Chenoa, Rosa López o Carlos Baute, y en ​las revistas QMD e Interviú.

De 2023 a 2024, el menorquí trabajó en el programa Zapeando de La Sexta.

Jordi Évole

Jordi Évole durante una presentación de 'Lo de Évole' | Getty Images

El periodista y comunicador Jordi Évole es quizás uno de los más conocidos en la televisión española actual, siendo el presentador de programas como Salvados y Lo de Évole.

Inició su carrera en medios locales y en la radio, pero su proyección nacional llegó al incorporarse a la productora El Terrat, de Andreu Buenafuente. En esta productora ejerció como guionista en La cosa nostra y como guionista, subdirector y colaborador en Buenafuente, de LaSexta, donde creó el personaje de El Follonero.

En 2008, comenzó en La Sexta con Salvados, programa que abordaba temas políticos, económicos y sociales de gran impacto y recibió algunos premios, incluidos varios Ondas. Tras cerrar esa etapa, Évole ha continuado con Lo de Évole en 2020, un programa centrado en entrevistas en profundidad con personajes relevantes de la cultura, la política y la sociedad, manteniendo un estilo más pausado y reflexivo.

Luisa Gavasa

Luisa Gavasa en los Premios Forqué | Getty Images

Galardonada con el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto y el Feroz a Mejor Actriz de Reparto por La novia (2015), una adaptación de Bodas de sangre de Federico García Lorca, la actriz Luisa Gavasa goza con una amplia y sólida trayectoria en teatro, cine y televisión.

Se formó en el Conservatorio de Música y Declamación de Zaragoza y ha intervenido en películas como Campeones, Entre Tinieblas (de Pedro Almodóvar) o Miau y series de televisión como Farmacia de Guardia, A las Once en casa, Los Protegidos, Las chicas del cable y Amar en tiempos revueltos.

Mariola Fuentes

Mariola Fuentes en un evento | Getty Images

Mariola Fuentes es una actriz española conocida por su versatilidad y su capacidad para moverse entre la comedia y el drama. Comenzó su carrera en los años noventa y pronto ganó popularidad con películas como Días contados y Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, convirtiéndose en un rostro habitual del cine español.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con directores destacados como Pedro Almodóvar en Carne trémula, Hable con ella y Los abrazos rotos, y ha mantenido una presencia constante en televisión en series como Médico de familia, Mis adorables vecinos o Vive cantando.