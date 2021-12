Rasel, concursante de 'Tu cara me suena': su edad, la historia de su nombre, su mujer y su relación familiar con Melendi

Rasel es una de las estrellas de la novena edición de Tu cara me suena. El cantante sevillano lo demostró nada más arrancar el programa, al alzarse ganador de la primera gala con su imitación de Damiano David, vocalista de Maneskin.

Lo cierto es que el concursante, nacido el 23 de diciembre de 1981(39 años), lleva toda la vida en la música. Nació en una familia de artistas y aprendió a tocar la batería con su padre. Con solo 15 años empezó a subirse a los escenarios junto a su hermana, La Dama, también cantante.

Su experiencia en directo es inmensa, pero pese a llevar más de 25 años en este terreno, Tu cara me suena es su primera vez como concursante en un programa musical de televisión. Antes (eso sí), había ido como invitado.

Cuál es su verdadero nombre y por qué se llama Rasel

Rasel no es su verdadero nombre. Se llama Rafael Abad Anselmo.

"Rasel viene de mi nombre y mis apellidos. Rafael Abad SELmo", contó a Manel Fuentes en una de las galas de Tu cara me suena.

Rasel, excuñado de Melendi

La hermana de Rasel es la cantante y compositora sevillana Dámaris Abad, más conocida como La Dama. En 2014 fue una de las cinco finalistas para representar a España en el festival de Eurovisión en Copenhague.

Aunque lo cierto es que no solo la conocemos por sus trabajos. La Dama estuvo casada con Melendi durante ocho años y tuvieron un hijo juntos, Marco.

En 2014, Rasel había pasado por el plató de Tu cara me suena, donde imitó nada más y nada menos que a Melendi, que en aquel año todavía era su cuñado. Melendi y La Dama se separaron ese mismo año.

Cantó el tema Caminando por la vida y la verdad es que no le salió nada mal. El propio Àngel Llàcer, miembro del jurado, dijo que tenía que ganar él, aun sabiendo que simplemente acudió al programa como invitado.

Su pareja y sus dos hijos

Rasel y su pareja, Esther Díaz, llevan años compartiendo su vida. Ella es maquilladora profesional y tienen dos hijos en común, Blanca y Leo.

Leo tiene seis años y Blanca es mucho mayor mayor. El pasado mes de septiembre cumplió la mayoría de edad. Los tres están muy unidos y se demuestran su amor por redes sociales. Tanto es así que, en 2015, Rasel iba a participar en Supervivientes, pero finalmente acabó abandonando porque no se sentía preparado y echaba de menos a su familia.

Lo que sabemos de Blanca es que es una apasionada de la música. Quiso seguir los pasos de su padre y en 2016 se presentó al programa musical Fenómeno Fan, en Canal Sur, donde reconoció que su mayor referente era su padre.

Fusión de estilos en su música

Aunque Tu cara me suena enfrenta cada semana a Rasel a diferentes retos musicales, lo cierto es que el artista reconoce que "la fusión con el flamenco" es donde más cómodo se siente.

Para el sevillano, su música no tiene un género definido Sus canciones destacan por fusionar flamenco, hip hop, popo, reggae, R&B y reggaetón.

Rasel empezó a cantar con su hermana en los 90 pero no fue hasta 2007 cuando lanzó al mercado su primer disco: Publicidad Engañosa. El ritmo y las letras de sus temas no pasaron desapercibidos y poco a poco se fue ganando un hueco en el mercado. En 2012 consiguió su mayor éxito comercial con Me pones tierno, en colaboración con Carlos Baute. El hit cuenta con más de 18,5 millones de visualizaciones en YouTube.

A partir de este momento, han sido muchos los artistas que han trabajado con él. Entre ellos destacan, además de Carlos Baute, otros como Omar Montes, Demarco Flamenco, Henry Méndez, Nyno Vargas, Danny Romero, Bebe, Mala Rodríguez o Keen Levy.