Roberto Álamo puso su Goya en venta: "Era mucho tiempo y no tenía un colchón económico"

Roberto Álamo e Inma Cuesta han acudido como primeros invitados de 2022 a El Hormiguero para presentar su nueva película, El Páramo, una cinta de terror en el que una familia que vive tranquila y apartada de la sociedad se verá acechada por la presencia de una terrorífica criatura.

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso indagar sobre una frase que dijo Álamo y que le llamó su atención. "Dijiste que cuando te ofrecen un papel, la primera cosa que miras es la cuenta del banco", señaló el presentador. A lo que el actor respondió con total naturalidad: “¿Por qué está mal visto que en algunas profesiones se trabaje por dinero? Al fin y al cabo es por lo que lo hacemos todos”.

Álamo hizo hincapié en las diferencias respecto a ser actor al otro lado del charco: “Lo que quiero explicar con eso es que esto no es Hollywood. Allí haces una serie y vives toda la vida estupendamente, pero aquí no es lo mismo”.

"Esto no es Hollywood. Allí haces una serie y vives toda la vida estupendamente, pero aquí no es lo mismo"

“Nosotros tenemos mucha suerte y más o menos trabajamos, pero lo primero que hago para mantener a mi familia es mirar el banco. Si lo necesito, aunque la película se afloja, da igual, hay que hacerla”, confesó el actor, casado y padre de un niño.

La falta de trabajo y de ceros en el banco lo llevó a tomar una decisión complicada: “He llegado a poner mi premio Goya a la venta en Wallapop. Menos mal que no lo vendí porque me enteré que no se puede hacer”.

Tras ganar el premio, el invitado contó que se pasó nueve meses sin recibir ni una sola oferta de trabajo. “Me decidí a venderlo, no diré por cuánto, pero no era una cantidad excesiva. Era mucho tiempo y no tenía un colchón económico".

Esta situación le hizo plantearse dejar el mundo de la actuación y volver a la hostelería, donde ya había trabajado anteriormente. “Los primeros meses esperaba que me llamaran, cuando no lo hicieron, empecé a enviar mi curriculum, pero no de actor, sino para trabajar de camarero, que ya lo había hecho antes. Soy de Villaverde Alto y no se me iban a caer los anillos”.