Cristina Pedroche no llevará ropa interior bajo el vestido en las Campanadas: “Este año no llevo”

Un año más, el vestido de transparencias de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3 es el secreto mejor guardado. Todo apunta a que un año más la presentadora dejará a la audiencia con la boca abierta. El año pasado 4,4 millones de personas vieron el momento en directo, el mejor dato de un canal privado en una retransmisión de Campanadas.

Pedroche ya había adelantado que sus padres se habían quedado alucinados al ver el vestido durante una de las pruebas de vestuario previas. "Con todos los vestidos que hay, y tú tienes que salir así", le dijo su madre al verla preparada."Yo creo que la vas a liar un poco", dijo su padre a la vallecana.

Por si fuera poco, la presentadora ha desvelado en Zapeando que este año no llevará ropa interior puesta. "Este año no llevo ropa interior... porque no puedo", adelantaba. "El vestido es muy top, es muy fuerte, y yo los otros años no decía que fuera fuerte...""

¿LAS ÚLTIMAS CAMPANADAS?

"Este año ya debería de despedirme, después de esto no hay nada más...", dejaba caer la presentadora, adelantando que puede que este año sea el último que de las Campanadas de Antena 3.

