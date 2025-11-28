Rosalía se sincera sobre la creación de 'LUX': "No hay mayor 'hater' de Rosalía que Rosalía misma"

A su paso por Argentina, Rosalía ha aprovechado no solo para asistir a algún concierto, sino también para acudir a programas como nadie dice nada de LUZU TV.

Entre los temas que han tratado, Rosalía ha charlado sobre el tiempo que ha tardado en crear el disco, su forma de aprender idiomas, su relación con el miedo o su paso por Euphoria.

Además, ha cantado La Perla junto a una de las presentadoras, Ángela Torres, ha dado consejos a espectadores en directo y ha teñido a uno de los miembros del programa con la aureola característica de LUX.

Nada más llegar al plató, Rosalía ha saludado a los fans que se encontraban allí y a todos los presentadores, generando una gran emoción al agarrar una bandera de argentina con el título LUX escrito en ella.

¿Por qué tardó tanto en lanzar 'LUX'?

Según ha confesado Rosalía, el disco también tardó más en ver la luz porque necesitaba mucho tiempo para empaparse de información y sacar el disco tal y como ella lo quería. "Me dije, me lo voy a permitir, dedicarme solo un año a hacer esto. No me está saliendo en un mes, pues me lo hago en un año"

Este ritmo más pausado a la hora de crear la ha permitido también aprender a ser más paciente consigo misma y disfrutar del momento.

Pensaba que su disco no sería comprendido

Una de las declaraciones más sorprendentes que ha dado Rosalía en nadie dice nada es que ella tenía miedo de que la gente no entendiera el disco, que no lo comprendiera al ser tan distinto. "Pensaba que este disco tomaría más tiempo en hacer el click", confesó la catalana.

Cantando 'La Perla'

Uno de los momentos más emocionantes, ha sido cuando ha cantado junto a Ángela Torres, cantante y una de las conductoras del programa, que además es gran fan de Rosalía.

Al final de la improvisada actuación, Rosalía manifestó su admiración por su entonación. "Ella harmonizó. Ella devoró y harmonizó", dijo en tono divertido.

En el programa también pudo escucharse la interpretación del tema por parte de una fan que esperaba en la puerta del edificio. La chica tuvo además la suerte de entrar a plató, bajo la petición de Rosalía, y de decirle unas bonitas palabras.

"Eres la expresión más personificada del arte que existe y te lo agradezco de todo corazón, por lo que haces, por tu música, por tu arte, por salvar tantas vidas con tu música", confesó la fan. Ante ello, Rosalía se mostró emocionada y la correspondió con un abrazo.

Además, la fan le entregó un pendrive con su música por si puede hacérsela llegar a alguien dentro de la industria.

¿Cómo aprendió tantos idiomas?

Si hay algo que ha llamado la atención de muchos de sus fans es la facilidad con la que Rosalía canta en 13 idiomas diferentes a lo largo de las canciones de LUX.

Ante la alabanza de los presentadores, la catalana ha respondido diciendo que habla "3 (idiomas) mal"y quelos canta como puede "estudiando fonética".

Su experiencia en 'Euphoria'

A pesar de que la artista confesó que no podía compartir gran cosa al respecto, sí que dijo un comentario que ha despertado especulaciones en redes. "Puedo decir que hubo varios deslices, de qué tipo no lo puedo decir", declaró la catalana.

Su gestión del miedo

Cuando le preguntaron sobre el miedo en cuanto al lanzamiento del disco, Rosalía compartió su forma de gestionar esta emoción: "Donde hay miedo, hay algo que aprender. Miedo significa lección".

Además, en relación con el miedo a dar cringe, la cantante de Berghain dijo que para ella "el cringe habla más del otro que de uno" mismo y que, en su experiencia, si una cosa no "sale tan bien, pues a la siguiente".

Sin embargo, ella declaró que a veces es muy crítica con lo que hace y que, por tanto, "no hay mayor hater de Rosalía que Rosalía misma".