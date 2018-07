Ruth Lorenzo emociona como Rihanna en la primera gala de ‘Tu cara no me suena todavía’

GANADORA DE LA CUARTA EDICIÓN DE 'TU CARA ME SUENA'

La ganadora de la cuarta edición de Tu Cara Me Suena, Ruth Lorenzo, volvió al plató de Antena 3 para seducirnos de nuevo con su voz y sobre todo sorprendernos de nuevo con sus dotes imitativos.

La murciana se transformó en Rihanna e interpretó el tema Love On The Brain, con el que emocionó al público de Tu Cara No Me Suena Todavía que se puso de pie para ovacionarla.