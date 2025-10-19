Sabrina Carpenter parodia a Taylor Swift y se ríe de las críticas en 'SNL': "No solo estoy cachonda"

Uno de los rasgos característicos de Sabrina Carpenter es su sentido del humor, y así lo ha confirmado una vez más durante su participación en el programa Saturday Night Live de este 18 de octubre.

Durante su monólogo, la artista ha respondido en forma de burla a las críticas recibidas por la portada de su último disco, Man's Best Friend, considerada excesivamente sexual y con connotaciones misóginas por algunos usuarios en redes. "Ahora que estoy aquí, quiero aclarar algunos malentendidos que la gente tiene sobre mí", ha dicho Carpenter.

"Todo el mundo me ve como esta especie de estrella pop cachonda, pero hay mucho más en mí. No es que solo esté cachonda, también estoy excitada y cargada sexualmente. Y me encanta leer. Mi libro favorito es la enciclopedia. Es tan grande y es difícil...", ha añadido a modo de ironía.

En cuanto a la portada, la estadounidense ha admitido no estar segura de por qué "algunas personas se asustaron": "Era solo yo a cuatro patas con una figura fuera de cuadro tirándome del cabello. Pero [...] si haces zoom hacia afuera, se ve claramente que es una foto del especial del 50 aniversario donde Bowen [Yang] me está ayudando a levantarme tirándome del pelo... después de que Martin Short me empujara fuera de la fila del buffet", ha bromeado.

Momentos musicales con humor

Tras el monólogo, el programa ha continuado con un sketch titulado Domingo, en el que Sabrina Carpenter ha interpretado a una de varias mujeres durante una fiesta de cumpleaños. Para ello, han modificado la letra de las canciones The Fate of Ophelia, de Taylor Swift, y Abracadabra, de Lady Gaga, para describir un viaje a Nashville al estilo de una despedida de soltera.

Carpenter también ha derrochado buen humor durante sus dos actuaciones musicales, en las que ha interpretado en directo dos canciones de su último álbum: el éxito Manchildy Nobody's Son. Para el primer tema, la artista ha convertido el plató en un dormitorio donde ha saltado sobre la cama en ropa interior y con una camiseta amarilla con referencias a SNL.