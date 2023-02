Santi Millán cuenta cómo vivió la filtración de su video sexual: "Me comí un buen follón"

Hace más de medio año que se difundió en redes sociales un video de Santi Millán teniendo relaciones sexuales con una joven que no era su pareja. Desde el minuto uno, se generó muchísimo revuelo, aunque rápidamente su mujer, Rosa Olucha, salió en su defensa y aclaró que tenían una relación abierta.

Se trataba de un delito contra su honor, su intimidad y su propia imagen y cualquiera que lo compartiese sería cómplice. El actor tardó en pronunciarse, pero no se quedó callado: "Yo lo llevo bien. Tengo una edad ya. Creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no la tiene", decía antes de confirmar que puso el asunto en manos de profesionales y que espera que se haga justicia aunque sea tarde.

"Estoy trabajando con mi abogada, por supuesto. Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Cuando salga la sentencia igual han pasado tres o cuatro años", dijo.

Santi Millán y Rosa Olucha // Gtres

Santi Millán vivió este episodio "con mucha angustia"

Cuando ha pasado más de medio año de este escándalo, el presentador ha sacado el tema de nuevo en una entrevista con TV3. Al empezar, ha optado por un tono muy burlesco y ha soltado: "Es el tema con el que lo he petado más".

Pero luego ya se ha puesto serio y ha contado cómo vivió estos días en los que todos hablaban de él: "Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante. Ahora todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón".

"Yo ya había salido desnudo. Ya me lo habían visto todo. Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad siempre es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en un meme", ha continuado explicando.

Y con mucho humor ha cerrado este debate: "La mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse y eso es saludable. El problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que todo esto".

Evidentemente, falta mucho para que la Justicia se pronuncie sobre esto y haya una sentencia firme, pero al menos el actor ya conseguido dejar este triste episodio en el pasado.