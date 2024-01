Sofía Vergara, de cerca: sus tres bodas, por qué se separó de Joe Manganiello, su hijo Manolo y su lucha contra el cáncer

Sofía Vergara (51 años) llegó a ser la actriz mejor pagada de la televisión en 2023 con unos ingresos anuales de cerca de 43,5 millones de dólares, seguida de Angelina Jolie con 36 millones. Su papel en Modern Family (2009-2020) y su trabajo como jueza en America's Got Talent la encumbraron al estrellato.

No lo tuvo sencillo y se vio obligada a ser estereotipada como 'la mujer latina', una decisión que aceptó a regañadientes: "Soy rubia natural. Cuando empecé a actuar, iba a las audiciones y no sabían dónde ponerme, porque era voluptuosa y tenía acento, pero resulta que era rubia. Era ignorancia. Pensaban que todas las latinas se veían como Salma Hayek". Al final, se tiñó el pelo y pudo empezar a trabajar.

Nominada a cuatro Emmy y cuatro Globos de Oro por Modern Family, podríamos decir que su carrera como actriz y modelo brilla, aunque su vida personal no ha sido tan fácil. Un cáncer de tiroides a los 28 años y tres matrimonios fallidos la han acompañado.

Su primera boda y su hijo Manolo

En 1988, una jovencísima Sofía Vergara veraneaba en una playa de Cartagena, en Colombia, cuando un cazatalentos le pidió permiso para hacerle una foto. Esta fotografía consiguió que una chica joven y tímida protagonizara un anuncio de Pepsi que hizo que el nombre de Sofía Vergara comenzara a sonar en el país.

Poco después, con tan solo 18 años, se casó con José Luis González- Ripoll, con el que tuvo su primer y único hijo, Manolo González. Su primer matrimonio duró tan solo dos años y tras su divorcio, decidió mudarse con su hijo a Miami para tratar de labrarse un futuro mejor.

La batalla contra el cáncer

Cuando su carrera comenzaba a despegar en Estados Unidos fue diagnosticada con cáncer de tiroides. "A los 28 años, cáncer no era una palabra que quería escuchar. Era solo una revisión rutinaria. Pero los médicos encontraron un bulto en mi garganta y esa palabra se convirtió en parte de mi historia", confesó años más tarde en su perfil de Instagram.

Después de muchas sesiones de radioterapia y una operación fue capaz de superar el cáncer, por ello muchas veces se llama a sí misma una superviviente. Desde entonces anima a todas las personas a hacerse revisiones preventivas.

Ya instalada en Florida, consiguió un contrato con Univisión para presentar los programas Fuera de Serie y A que no te atreves, lo que hizo que alcanzara gran popularidad sobre todo entre la comunidad latina.

Su segundo matrimonio con Nick Loeb

En 2010, Sofía Vergara se casó con Nick Loeb. Debido a sus problemas de fertilidad unos años después, decidieron congelar unos embriones para poder tener un hijo mediante fecundación in vitro. Sin embargo, el matrimonio fracasó y estos embriones han llevado a la actriz a tener muchos problemas legales con el empresario.

Finalmente, en 2021 un Tribunal de Los Ángeles rechazó el recurso presentado por el empresario y le prohíbe utilizar el material genético sin el consentimiento de la artista.

Sofía Vergara y Nick Loeb

Su último matrimonio, con Joe Mangianello

Sofía Vergara y Joe Manganiello se dieron el sí, quiero hace siete años. Un enlace por todo lo alto celebrado en noviembre de 2015 al que acudieron 400 invitados. La ceremonia y el convite tuvieron lugar en un lujoso complejo turístico de Palm Beach (Florida), con una playa privada y todo tipo de comodidades.

Se habían comprometido meses antes, durante unas vacaciones en Hawai. "Supe rápidamente que podía confiar en ella y ella supo rápidamente que podía confiar en mí. Y ambos somos el tipo de personas que son capaces de poner a la otra persona por delante de nosotros mismos", declaró Manganiello a la revista People en 2020.

En julio de 2023, se divorciaron después de siete años juntos. La pareja anunciaba la triste noticia a través de un breve comunicado en el que recordaban que "se siguen amando y cuidando mucho", así como que pedían respeto tanto para ellos como para sus familias.

Muchos fans de la colombiana ya suponían que algo iba mal cuando ella celebró su 51 cumpleaños en la costa italiana, acompañada de sus amigos y alejada del actor estadounidense. Llevaban "mucho tiempo pasando por altibajos" y lo disimulaban en sus apariciones públicas: "Estaban peleando o discutiendo, pero luego sonreían cuando otros miraban".

Sofia Vergara y Joe Manganiello

Otro contacto cercano a Joe explicó que "eran muy diferentes" tanto en su forma de ser como en sus aficiones y lo único que permitió que duraran tanto tiempo fue la atracción física. "En el día a día, hay muchas otras cosas que deben funcionar. Hubo varias cosas que no funcionaron".

Los dos actores "discutían a menudo sobre cualquier cosa y los dos eran muy tercos". Además, la pareja llevaba varios meses rodeada de "una energía muy negativa".

Aun así, los dos se querían mucho y estaban luchando por su relación, aunque no dio resultado: "Estaban tratando de hacer que funcionara. Ellos se aman. Sin embargo, nadie quiere discutir constantemente con su cónyuge. Joe no tiene absolutamente nada malo que decir sobre ella. Sofía es una gran mujer. Simplemente no funcionaban juntos a largo plazo".

