'Yo soy La Juani', la película que unió a Dani Martín y Verónica Echegui en su primera nominación al Goya | GTRES

El fallecimiento de la actriz Verónica Echegui este domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años ha sido una de las más tristes de la actualidad cultural. Una de las actrices más destacadas de la última década, nominada hasta en cinco ocasiones en diferentes categorías de los Premios Goya, llevándose el cabezón como Mejor cortometraje de ficción por su Tótem Bola, y ganadoras de otros prestigiosos premios como los Feroz, los Gaudí o en el Festival de Málaga.

Una rutilante carrera cuyo punto de despegue estuvo en la interpretación que llevó a cabo en Yo soy La Juani, la película de 2006 dirigida por Bigas Luna por la que recibió su primera nominación a los Premios Goya como Mejor Actriz Revelación.

La actriz, que en aquel entonces apenas tenía 23 años, se mete en la piel de La Juani, una joven del extrarradio de Madrid de 18 años cuyo sueño es ser actriz. Una producción de corte social en el que se muestra las dificultades que experimenta una chica en situaciones de bajos recursos, problemas familiares y una relación sentimental tóxica.

Es esta una de las tramas principales del argumento, el noviazgo entre Juani y Jonah, sobre todo gracias a la elección del cantante Dani Martín, entonces líder del popular grupo El Canto del Loco, como coprotagonista. La química entre esta joven promesa cinematográfica y la estrella musical que ya era en aquel entonces el artista era patente en pantalla y, de hecho, derivó en una gran amistad.

Una relación entre Verónica Echegui y Dani Martín que desde el comienzo derivó en halagos públicos mutuos, destacando las capacidades artísticas cada vez que tenían ocasión. "Dani y yo nos admiramos mucho mutuamente y lo que ves es buen rollo; para mí es como un hermano mayor que me aconseja y me ayuda; yo intento hacer lo mismo con él. No hay nada más", indicó la actriz tras el rodaje, mientras que su compañero aseguró que "si Vero quiere será la próxima Penélope Cruz. Se lo dije el mismo día que la conocí".

A pesar de que no han vuelto a participar en proyectos conjuntos durante los últimos años, Dani Martín quiso tener un gesto de recuerdo en sus redes sociales en 2021, publicando una imagen (ahora borrada) en su perfil de Instagram en el que adjuntaba una imagen de ambos y el mensaje "Juaniiiiiiii te quierooooooo!!!", que bien podría haber protagonizado el mismo Jonah.