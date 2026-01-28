Susan Sarandon recogerá el Goya Internacional 2026

El Goya Internacional fue creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo. Desde 2022, lo han recibido cuatro actores: Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Este 2026, el reconocimiento se otorga a la también actriz Susan Sarandon por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado".

Con una filmografía "tan amplia como contundente", Susan Sarandon," nombre crucial" del Hollywood contemporáneo, "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". La protagonista de títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, por la que ganó el premio Oscar, recibirá este galardón.

"Susan Sarandon, siempre considerada una actriz de carácter, desde el principio de su carrera en la década de los 70 se decantó por personajes que reflejaran esa idea y tuvo el propósito de no repetirse y buscar la variedad. Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts y Geena Davis son algunos de los muchos compañeros de reparto que acreditan su talento y su compromiso con la profesión y la sociedad en la que vive", señalan desde la Academia.

La estadounidense recibió nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar por varios de sus trabajos. Lo conseguiría finalmente por Pena de muerte, donde interpretó a una monja que acompaña a un condenado a muerte.

Los búfalos de Durham, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, también forman parte del currículum de esta artista neoyorquina conocida por su versatilidad, su voz en numerosas causas y su gusto por el riesgo y el cine experimental, en el que uno de sus personajes más recordados es Louise en el clásico del cine feminista Thelma y Louise.