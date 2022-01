Sydney Sweeney habla de la polémica de sus desnudos en 'Euphoria'

Los nuevos capítulos de Euphoria están causando sensación entre los fans de la serie, que llevaban muchos tiempo esperando esta nueva remesa de capítulos. Así, con la llegada cada lunes de un nuevo episodio a HBO Max, en las redes sociales se abre debate sobre la trama y el desarrollo de cada entrega. Atención, a partir de aquí esta noticia contiene spoilers.

La polémica con el desnudo de Sydney Sweeney, Cassie en Euphoria

Algunos espectadores han notado diferencias a la hora de tratar los desnudos en Euphoria. En el primer episodio de la segunda temporada, el personaje que interpreta Zendaya (Rue en la serie) es obligado a desnudarse cuando una banda de narcotraficantes se lo pide. Aunque Rue obedece y se quita la ropa, en ningún momento aparecen sus partes íntimas en pantalla.

Sin embargo, Sweeney, que interpreta a Cassie en la serie adolescente, sí rodó varios desnudos para esta segunda temporada. En varias escenas de contenido sexual aparece con el pecho al descubierto.

Como resultado de esta diferencia, algunos seguidores de la serie han comparado a ambas actrices en Twitter e incluso han llegado a menospreciar a Sweeney, que obedecía órdenes de dirección. También han cargado contra el equipo de guion y producción de la serie, a los que acusan de sexualizar a la actriz a su antojo y sin ninguna necesidad para el desarrollo de la trama.

Sydney Sweeney habla de sus desnudos en Euphoria: "No me obligaban"

Tanto se ha debatido sobre este asunto que la propia actriz no ha tenido reparos a la hora de explicar cómo se sintió a la hora de rodar esas escenas. En una entrevista con The Independent, Sweeney asegura que nunca se sintió violentada en set de rodaje gracias al coordinador de intimidad, cuya labor es asegurarse de que los intérpretes se sientan cómodos en todo momento.

También tuvo buenas palabras para Sam Levinson, guionista y creador de contenido de la serie. "Hay momentos en los que se suponía que Cassie estaba sin camiseta y le decía a Sam: 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí' y él decía: 'Está bien, no lo necesitamos'", dijo la actriz, dejando entrever que el propio guinonista atendía sus ideas y razonamiento, sin incluir desnudos que no aportasen nada a la escena.

"Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacerlo, él no me obligaba", añadió.