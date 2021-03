C. Tangana confiesa por qué estuvo dos años sin hacer música

C. Tangana ha visitado este lunes El Hormiguero para presentar 'El Madrileño', su nuevo disco que lanzó el pasado viernes y que se ha batido un nuevo récord siendo el mejor lanzamiento de un álbum español en Spotify.

Ante un disco del que ya se desprenden grandes éxitos como 'Nunca Estoy', 'Tú me dejaste de querer' o 'Demasiadas Mujeres'; Pablo Motos quiere saber cuál es el proceso de composición del artista.

"El estudio es un disparate", asegura Antón. "He estado con grandes músicos. Y mi forma de trabajar me he dado cuenta de que no es la normal porque las caras que me ponen son increíbles", desvela entre risas.

Y es que C. Tangana explica que tiene una forma "un poco desordenada" de componer. Que llega al estudio "sin nada más que la intención" y conforme se va creando la energía en el estudio empieza a componer las canciones. Además, confiesa que el tener poco tiempo a él le beneficia para que salgan las cosas más rápidas.

También ha hablado del éxito masivo. C. Tangana lleva muchos años de carrera musical, donde siempre se había movido en círculos más alternativos, pero desde hace un par de años empezó a ser conocido por el gran público.

"Creo que es una discusión que todas las cosas que tienen éxito, decir que no molan", empieza explicando, haciendo referencia a un amigo que es bastante "cultureta" y que le decía "si algo le gusta a más de 150 personas, es que es una mierda".

Algo con lo que Pablo Motos no está de acuerdo: "Lo que conecta con mucha gente, tiene corazón y está bien hecho, que se llama 'lo popular'... Yo creo que hay que conectar. Ser el mejor de menos de 150, permíteme que lo ponga en duda", a lo que Pucho añade: "Creo que eres mejor artista cuanto más lo comunique".

EL MOTIVO POR EL QUE ESTUVO SIN HACER MÚSICA DOS AÑOS

Y el tener tanto éxito, también supone tener más detractores. Pablo Motos le pregunta que cómo afronta las críticas al haberse convertido en un artista tan conocido.

"Lo llevo bien, sinceramente. Lo he pasado mal en otros momentos. Sentir esa presión de que tienes que responder ante ciertas personas. Pero ahora no pasa de ser un comentario en el WhatsApp de alguna persona intentándome hacer una bromita", confiesa.

Aunque no siempre ha sido así, C. Tangana desvela que el impacto mediático, y el tener que "venderse" más allá de hacer música en el estudio, le hizo pasar por una crisis hace un tiempo.

"Este fue un motivo para mi de gran pesar, hace muchos años, por el que estuve dos años sin hacer música porque no aguantaba esa movida. Lo de tener que venderme, pensar que no solo tenía que meterme en el estudio a hacer música, si no que tenía que ponerme delante de la gente, de las cámaras y ahora lo llevo bastante mejor", explica.

Y añade que uno de los grandes pilares que le ayudan a mantener los pies en el suelo son su grupo de amigos de siempre: "Nos volveríamos imbéciles con todo lo que tenemos alrededor si no fuera por los amigos que nos ponen los pies en el suelo".