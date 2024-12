C. Tangana estrena en cines su primera película: "Como músico no valgo un duro"

"Los modernos le tratan de moderno, los gitanos le tratan de gitano". Así define Antón Álvarez (nombre real de C. Tangana) a Yerai Cortés, el protagonista de su primera película como director que llega este viernes 20 de diciembre a las salas de cine españolas.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés narra los detalles más delicados de la vida del guitarrista flamenco, a quien el espectador conoce a partir de las canciones compuestas por él mismo y por C. Tangana, de la vida cotidiana y de los testimonios de sus seres queridos. Se trata de una historia concreta pero universal, donde la identidad es un camino y no una meta.

Así lo explicaron los propios Antón Álvarez y Yerai Cortés durante una charla sobre la película organizada por el Festival de Cine de San Sebastián este martes 24 de septiembre en el centro cultural Tabakalera.

Durante la conversación, el guitarrista comentó que vive a medio camino entre lo moderno y lo gitano en una curiosa búsqueda por su identidad. "Muchas veces te preguntas dónde estás, sobre todo cuando notas que te quieren en los dos mundos. ¿Será porque quiero que me queráis y me adapto? Todo el rato intento ser camaleónico y creo que todos buscamos ser gustados y aceptados, y no solo ocurre entre gitanos y payos. Es muy difícil etiquetar, decir quiénes somos. Me gustaría quitarle la palabra 'problema' a la frase 'tengo un problema de identidad', y decir que 'estoy en búsqueda'", dijo Yerai Cortés.

Por su parte, C. Tangana defendió que no siente que a él le defina ser músico: "Como músico no valgo un duro". "Yo siento que voy haciendo cosas, mejor o peor. Y el público me va confirmando si tengo más dinero para financiar lo siguiente que quiero hacer. Me siento emocionado con la vida cuando hago cosas nuevas".

Del mismo modo, Antón Álvarez aseguró que nunca había tenido tanta "responsabilidad moral con lo que hacía" como con esta película, ya que narra historias reales, con personas reales y con sentimientos reales. Como real intenta ser la música que suena durante el largometraje: "Yo era un rapero y quise vincularme a lo urbano para ganar dinero, pero también para hacer lo que nos gustaba. Quería buscar lo orgánico, sentía que la música estaba muerta", dijo C. Tangana sobre su propósito con La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

El resultado es una notable ópera prima que le ha valido a Antón Álvarez dos nominaciones en los Premios Goya 2025 a mejor película documental y a mejor canción original por Los almendros, compuesta por él mismo junto a Yerai Cortés.