C. Tangana, al recoger el Goya a Mejor documental: "Sé que soy un intruso aquí"

C. Tangana, premio Goya a Mejor documental por 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. | Gtresonline

La noche de los Premios Goya 2025 ha sido una noche redonda para Antón Álvarez (C. Tangana). El cantante, ahora director, se presentó a la gala celebrada en Granada con dos nominaciones y finalmente se ha alzado con los dos cabezones.

La canción Los Almendros, que firma con Yerai Cortés, le ha dado el primero: Mejor canción original. Y el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el segundo.

Ha sido al recoger este último cuando se ha puesto delante del micrófono para pronunciar un humilde discurso de agradecimiento, antes había preferido cederle el protagonismo a La Tania, la cantante que interpreta el tema ganador del Goya junto a Yerai Cortés.

"Muchas gracias a toda la gente del cine, a los compañeros que me han tratado tan bien. Sé que soy un poco intruso aquí. Prometo a cualquier actor que se meta a la música, le vamos a acoger como me habéis acogido vosotros. No os voy a criticar más, os lo prometo", ha dicho el cantante nada más empezar a hablar.

C. Tangana ha usado el argumento de La guitarra flamenca de Yerai Cortés para seguir con su discurso y mandar un importante mensaje: "Esta es una película que va sobre la compresión y sobre el perdón. No sé vosotros pero yo me equivoco constantemente, tengo que pedir perdón constantemente y creo que vosotros también. Seamos comprensivos, dejemos que la gente se equivoque porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás. Así que nada. Pasadlo bien, disfrutad y gozad. Nosotros vamos a bailar esta noche".