Taylor Swift debutará como directora de cine con un guion escrito por ella misma

Taylor Swift ha dado un nuevo paso en su carrera. La intérprete de Anti-hero cambia de registro y se convertirá en directora de largometrajes con un guion escrito por ella misma, según informa la revista Variety.

Su debut llegará de la mano de Searchlight Pictures, estudio de cine conocido por producir películas como Nomadland o La forma del agua, esta última dirigida por Guillermo del Toro, uno de los directores que más admira Swift.

Los presidentes de Searchlight Pictures David Greenbaum and Matthew Greenfield han contado en primicia lo que significa para ellos trabajar con la cantante:

"Taylor es una artista y contadora de historias que solo aparece una vez en generación. Es una alegría genuina y un privilegio colaborar con ella mientas embarca en este exitoso y nuevo viaje creativo", han señalado.

Primeros pinitos como directora

La dirección no es un mundo ajeno para Taylor. La artisa ya ha hecho sus primeros pinitos como directora en dos de sus videoclips.

El primero, The Man, una historia que refleja los privilegios en la sociedad por el mero hecho de ser un hombre, donde, además de ser la director y la mente pensante, también se caracterizó como hombre para ser la protagonista.

Por otro lado, nos encontramos con All too well - (10 minutes version) The Short Film, un cortometraje dirigido por Taylor Swift y protagoniado por Sadie Sink y Dylan O'Brien, de la canción de su disco Red.

Además la cantante compartió el proceso creativo detrás de las cámaras para mostrar a sus seguidores como se había llevado a cabo su primer gran proyecto como directora de cortometraje.

Ambos videoclips dirigidos por Taylor Swift fueron galardonados con un MTV VMA a la mejor dirección. Ahora, la artista se abre paso en una productora cuyas películas son ganadoras de Oscar.