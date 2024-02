Taylor Swift estrenará su película de 'The Eras Tour' en una plataforma de streaming: fecha y canciones adicionales

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) llega a las casas de sus fans cuatro meses después de su estreno en cines.

Taylor Swift ha vuelto a los escenarios con un gran regalo para los swifties: publicar la película de su concierto en una plataforma de streaming para que puedan revivir su show de tres horas desde la comodidad de sus hogares —o donde quieran verlo—.

La artista ha elegido Disney + para acoger la peli de su descomunal gira internacional, plataforma que también alberga Folklore: The Long Pond Studio Sessions, una pequeña cinta documental en la que Miss Americana habla sobre el proceso creativo de su octavo álbum de estudio.

La intérprete de The One lo ha anunciado a bombo y platillo desde su perfil de Instagram, asegurando que estaba siendo una semana llena del mejor tipo de caos: desde el anuncio de su nuevo disco, pasando por sus dos nuevos premios Grammy con los que ha hecho historia, y el inicio de su gira en Tokio.

Fecha de estreno y canciones adicionales

Taylor ha revelado que Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) estará disponible el 15 de marzo de 2024 en Disney + y que incluirá Cardigan, uno de los temas favoritos de los fans que la cantante no escogió para la versión en la gran pantalla.

Además, también incluirá cuatro canciones adicionales de la sección acústica, que podrían ser Maroon, You Are In Love, I Can See You, y Death By A Thousand Cuts —temas que cantó durante sus conciertos en Los Angeles y que fueron grabados—. Estas canciones se sumarían a You're On Your Own Kid y Our Song.

¿Estáis listos para revivir The Eras Tour?