Todas las actuaciones de la final de 'La Voz 2025': Pablo López, Antía, Melody, Sergio Dalma y más

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

La Voz 2025 se despide con Antía (Equipo Pablo) como la gran vencedora y con una gran colección de actuaciones en directo que consagran al programa como uno de los concursos musicales más destacados de la parrilla televisiva.

Este viernes 19 de diciembre, la gran final ha vibrado con las actuaciones de los cuatro finalistas —Audrey, Kimy, Oihan y Antía—, pero también con las de los coaches: Sebastián Yatra, Pablo López, Malú y Mika. Y no solo eso: la noche también ha contado con grandes artistas invitados, como Laura Pausini, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma o Beret.

A continuación, presentamos todas las actuaciones de la final de La Voz 2025en orden cronológico:

Laura Pausini

Laura Pausini ha sido la encargada de inaugurar la gran final de La Voz 2025 con su versión de Mi historia entre tus dedos (1995), canción de Gianluca Grignani incluida en el nuevo álbum de la italiana, IO CANTO 2 (DELUXE), que verá la luz el próximo 6 de febrero.

Pablo López, Malú y los finalistas

Pablo López y Malú se han unido a los cuatro finalistas para interpretar un medley de dos de sus grandes éxitos: Lo saben mis zapatos y Blanco y negro.

Pablo Alborán

El malagueño, segundo invitado de la noche, ha emocionado al público con su interpretación al piano de Mis 36, una de las composiciones más personales de su último álbum.

Antía

Antía (Equipo Pablo) ha sido la primera finalista en actuar en solitario. Y ha conseguido convencer a los espectadores con su versión de Complicidad, de Vanesa Martín, que le ha valido la victoria final en La Voz 2025.

Sergio Dalma y Kimy

Todos los finalistas han cantado a dúo con un artista invitado, y a Kimy (Equipo Yatra) le ha tocado interpretar Baila morena junto a Sergio Dalma.

Pablo López

Los cuatro coaches han tenido la oportunidad de lucirse una última vez sobre el escenario de La Voz, y Pablo López lo ha hecho en solitario al tocar su último tema: El niño del espacio, una composición íntima y poderosa sobre la infancia.

Oihan

Oihan (Equipo Yatra) no se ha puesto las cosas fáciles en la final de La Voz y ha querido versionar Quédate conmigo, la canción de Pastora Soler que representó a España en Eurovisión 2012.

Mika

Aunque Mika no ha tenido representación en la final, ha querido conquistar al público con su increíble actuación al ritmo de su reciente tema Modern Times.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

Tres representantes de España en Eurovisión han rendido homenaje a la canción española con un medley de Qué sabe nadie, de Raphael, Como yo te amo, de Rocío Jurado, y Una estrella en el jardín, de Mari Trini.

Audrey

Audrey (Equipo Malú) ha hecho que su coach vuelva a tener representación en una final de La Voz tras varias temporadas sin conseguirlo. Y, para celebrarlo, ha interpretado I'll Never Love Again (2018), de Lady Gaga.

Sebastián Yatra

Por su parte, Sebastián Yatra ha interpretado en solitario Canción para regresar, su reciente colaboración con Lucko RK, Belinda y Gente De Zona.

David Bustamante y Audrey

Bustamante no ha querido perderse la final de La Voz, y por eso ha querido unirse a la voz de Audrey para versionar Sé, la nueva canción del cántabro.

Kimy

Kimy (Equipo Yatra) ha sido la última finalista en actuar en solitario, y lo ha hecho con una emotiva versión de Someone You Loved, de Lewis Capaldi.

Seis voces flamencas

Rafael 'El Bomba', Fael, Beli, Ana González, Nereida, Carmen Vento, Diego y Luis 'El Granaino' han interpretado un medley flamenco de Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, y La quiero a morir, de Francis Cabrel.

Malú

Tras estrenar su versión de Sueños de Libertad, Malú ha vuelto a demostrar su talento al cantar su nueva canción: El intento. Se trata de "una historia" para que el oyente "la viva y la sienta" compuesta por Pablo Alborán, tal y como nos contó la artista en Europa FM.

Ana Torroja y Antía

Se ha acabado el show es una de las últimas canciones de Ana Torroja, quien ha querido interpretarla en directo en La Voz con Antía.

Oihan y Beret

El último dúo de la noche ha estado protagonizado por Oihan y Beret, quienes han interpretado una de las nuevas canciones del sevillano: Si te vuelvo a llamar.

Edurne y los finalistas

Antes de conocer al ganador final, Edurne ha hecho sonar su versión de Santa Claus llegó a la ciudad junto a los cuatro finalistas para llevar la Navidad al escenario de La Voz.

¡Nos vemos en La Voz Kids 2026!