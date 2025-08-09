Todas las pistas de la posible segunda parte del documental de Aitana, tras su gira 'Metamorfosis season'

Aitana ha demostrado que no puede estar ni un segundo quieta. La artista se ha proclamado una gran estrella del pop con tres sold out en su minigira de estadios, Metamorfosis season. Este verano, la catalana ha demostrado que su carrera no tiene límites, y de hecho buscará conquistar al mundo con su Cuarto Azul World Tour en 2026.

La intérprete de Superestrella lleva meses en boca de todos: además de por sus conciertos en estadios, Aitana mostró todo lo que no se ve detrás de su música y los escenarios con el documental Metamorfosis, donde mostró su día a día a través de Netflix.

Y parece que tras lograr este hito Aitana lanzará algo similar, pero con sus shows de altura en estadios. De hecho, desde principios de año se tantea una segunda parte de su primer documental.

Un primer documental que acababa en el Bernabéu

Aitana dedicó su 2024 a grabar su primer documental, que tenía como premisa su preparación para los primeros conciertos en estadios de su trayectoria. Los conciertos estaban programados para los días 28 y 29 de diciembre de 2024 en el Santiago Bernabéu, pero a causa de la remodelación para conseguir la insonorización del campo de fútbol, finalmente estos shows no se pudieron dar.

Por ello cambió completamente la narrativa de Metamorfosis, donde se pudo ver cómo afectó a la catalana la cancelación de estos conciertos tan importantes y otros aspectos de la faceta más humana de la artista.

Tras varios cambios de fecha, los shows tuvieron lugar en el Riyadh Air Metropolitano los días 29 y 30 de julio, y desde principios de este 2025 se especula con la idea de una segunda parte del documental: los fans vieron a Aitana acompañada de cámaras en varias ocasiones.

Así lo confirmó Confidencial Digital, medio que aseguró que la intérprete de Los Ángeles está preparando un episodio especial que completaría la experiencia audiovisual del 'universo Aitana'.

Según el citado medio, lleva meses preparándose un episodio de aproximadamente 90 minutos que mostrará los preparativos de Metaformosis season. Tal y como explica, "se trata de un contenido distinto al formato por capítulos que planteaba originalmente la serie, centrado ahora únicamente en lo que rodea a su concierto más ambicioso hasta la fecha".

Estas informaciones cobran más fuerza si se tiene en cuenta que la directora de Metamorfosis, Chloe Wallace, fue vista con Aitana en Japón, viaje que se hizo por trabajo.