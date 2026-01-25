Todos los ganadores de los Premios Feroz 2026
Los Premios Feroz 2026, otorgados por periodistas y críticos, han elegido Los domingos como la mejor película del año con cinco galardones. Así, la obra de Alauda Ruiz de Azúa ratifica su papel como favorita en los Goya.
Los Premios Feroz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), han celebrado su 13.ª edición este sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Desde allí, los periodistas y críticos han entregado sus galardones a las mejores películas y series nacionales del último año.
Este 2026, la gala ha contado con cuatro presentadores: Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. Entre los premios, los más importantes han ido para Los domingos (Mejor película dramática), La cena (Mejor película de comedia), Yakarta (Mejor serie dramática) y Poquita fe (Mejor serie de comedia).
Las películas más premiadas han sido Los domingos (5), Maspalomas (2), Sirat (2) y Tardes de soledad (2). En cuanto a las series de televisión, las que han recibido algún galardón han sido Poquita fe (3), Yakarta (3) y Superestar (1).
A continuación, desglosamos todos los ganadores de los Premios Feroz 2026:
Mejor película dramática
- Los domingos - GANADORA
- Maspalomas
- Romería
- Sirat
- Sorda
Mejor película de comedia
- La cena - GANADORA
- Decorado
- Mi amiga Eva
- Rondallas
- Wolfgang
Mejor dirección
- Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, por Maspalomas
- Oliver Laxe, por Sirat
- Eva Libertad, por Sorda
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos - GANADORA
- Carla Simón, por Romería
Mejor actriz protagonista de una película
- Ángela Cervantes, por La furia
- Miriam Garlo, por Sorda
- Patricia López Arnaiz, por Los domingos - GANADORA
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Blanca Soroa, por Los domingos
Mejor actor protagonista de una película
- Mario Casas, por Muy lejos
- Álvaro Cervantes, por Sorda
- Sergi López, por Sirat
- Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas - GANADOR
- Alberto San Juan, por La cena
Mejor actriz de reparto de una película
- Nagore Aranburu, por Los domingos - GANADORA
- Iraia Elias, por Un fantasma en la batalla
- Elena Irureta, por Sorda
- Maria de Medeiros, por Una quinta portuguesa
- Elvira Mínguez, por La cena
Mejor actor de reparto de una película
- Asier Etxeandia, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- Joaquín Núñez, por Los Tigres
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Kandido Uranga, por Maspalomas - GANADOR
Mejor guion de una película
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos - GANADORA
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirat
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- Alejandro Amenábar, por El cautivo
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra), por Daniela Forever
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Ernest Pipó, por Romería
- Kangding Ray, por Sirat - GANADOR
Mejor tráiler
- Alberto de Toro, por La cena
- Mikel Garmilla, por Maspalomas
- Aitor Tapia y Manel Barriere, por Los domingos
- Miguel Ángel Trudu, por Romería
- Aitor Tapia, por Sirat - GANADOR
Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz, por Los domingos
- Dan Petris y Jaume Caldés, por Muy lejos
- Jose A. Peña y Quim Vives, por Romería
- Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives, por Sirat
- Ana Domínguez y Rafa Castañer, por Tardes de soledad - GANADORES
Mejor serie dramática
- Anatomía de un instante
- La canción
- Pubertat
- La ruta Vol 2: Ibiza
- Yakarta - GANADORA
Mejor serie de comedia
- Animal
- Furia
- Poquita fe - GANADORA
- La suerte. Una serie de casualidades
- Superestar
- La vida breve
Mejor actriz protagonista de una serie
- Anna Castillo, por Su Majestad
- Ingrid García-Jonsson, por Superestar
- Esperanza Pedreño, por Poquita fe - GANADORA
- Candela Peña, por Furia
- Carla Quílez, por Yakarta
- Carolina Yuste, por La canción
Mejor actor protagonista de una serie
- Javier Cámara, por Yakarta - GANADOR
- Raúl Cimas, por Poquita fe
- Ricardo Gómez, por La suerte. Una serie de casualidades
- Álvaro Morte, por Anatomía de un instante
- Luis Zahera, por Animal
Mejor actriz de reparto de una serie
- Julia de Castro, por Poquita fe - GANADORA
- María Jesús Hoyos, por Poquita fe
- Rocío Ibáñez, por Superestar
- Natalia de Molina, por Superestar
- Betsy Túrnez, por Pubertat
- Leonor Watling, por La vida breve
Mejor actor de reparto de una serie
- Carlos Bernardino, por La suerte. Una serie de casualidades
- Eduard Fernández, por Anatomía de un instante
- David Lorente, por Yakarta
- Secun de la Rosa, por Superestar - GANADOR
- Manolo Solo, por Anatomía de un instante
Mejor guion de una serie
- Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, por Anatomía de un instante
- Félix Sabroso y Juan Flahn, por Furia
- Juan Maidagán y Pepón Montero, por Poquita fe
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda, por Superestar
- Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro, por Yakarta - GANADORES
Premio Feroz Arrebato de ficción
- Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe
- Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe - GANADORA
- Extraño río, Jaume Claret Muxart
- Silencio, de Eduardo Casanova
- Los Tortuga, de Belén Funes
Premio Feroz Arrebato de no ficción
- A nuestros amigos, de Adrián Orr
- Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos
- Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González
- Madrid, Ext., de Juan Cavestany
- Tardes de soledad, de Albert Serra - GANADORA
Premio Feroz de Honor
- Marta Fernández-Muro (actriz)