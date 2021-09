Verónica Forqué de cerca: su 37 años con Manuel Iborra que terminaron en depresión, su hija María y la muerte de su hermano

Te interesa Miki Nadal habla de lo que no se vio del monumental cabreo de Verónica Forqué

Verónica Forqué es una de las concursantes que más está dando que hablar en Masterchef Celebrity. La actriz de 65 años suma con este un nuevo proyecto a su larga trayectoria profesional.

Verónica siempre supo que tenía que enfocar su vida a la interpretación. Su padre, José María Forqué, fue director y guionista, por lo que la actriz siempre estuvo en contacto con el mundo del cine. Su madre, Carmen Vázquez-Vigo, fue una reconocida escritora argentina de literatura infantil, gracias a la cual también exprimió su lado creativo.

Por este motivo, aunque Verónica empezó a estudiar Psicología, a los 17 años ya a estudiaba Arte Dramático. Su debut en el cine llegó en 1972, cuando tenía tan solo 16 años, con un papel en la película Mi querida señorita. Dos años más tarde se puso bajo las órdenes de su padre en Una pareja… distinta.

En el teatro su debut llegó poco después, en 1975, con la obra la obra Divinas palabras, donde interpreta a la hija de Nuria Espert.

A partir de aquí Verónica acumula más de 30 películas a sus espaldas que le han hecho ganar hasta cuatro premios Goya. El primero llegó como Mejor Actriz de Reparto por El año de las luces, de Fernando Trueba; y los otros vinieron con La vida alegre, de Fernando Colomo; Moros y Cristianos, de Luis García Berlanga; y Kika, de Pedro Almodóvar.

Más de tres décadas con Manuel Iborra

Verónica Forqué ha intentado siempre llevar su vida personal alejada de los focos. Tras un breve romance con el actor Joaquín Kremel en 1980, la actriz se casó en 1981 con el director de cine Manuel Iborra, del que se separó en 2014.

Fue entonces cuando Forqué decidió hablar abiertamente de lo que había supuesto esta relación para ella. "Nos separamos porque era incapaz de vivir una realidad que no era verdad. Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida”, explicó en una entrevista para el Diario de Navarra.

Pero no fue la única vez en la que habló del motivo de su separación. En varias entrevistas reveló que Manuel es una persona insegura y que por ese motivo ella no podía hacer absolutamente nada, incluso ha explicado que el director no le dejaba irse de viaje con una amiga.

"Tuve una depresión severa en el 2014 y no sabía lo que me pasaba. Pedí ayuda, fui al psiquiatra, que me mandó una medicación que él no me dejaba tomar y llegué a tomar las pastillas a escondidas. ¡Imagínate!", explicó en una entrevista para La Voz de Galicia.

"Empecé a hacer terapia con un psicoanalista y un día me dijo: 'Es que Manolo, es que Manolo… El problema no es Manolo, el problema eres tú, que permites que Manolo no te deje hacer un viaje con tu amiga, que permites que Manolo no te deje esto y lo otro… Entonces el problema no es él", añadió, explicando que este fue el punto de inflexión en el que decidió terminar la relación.

Una depresión que se agravó con la muerte de su hermano

Meses después de su separación de Manuel Iborra, en diciembre de 2014 falleció Álvaro, el único hermano de Verónica Forqué. Un duro golpe que agravó aún más la depresión que sufría. Ella misma explicó cómo murió durante una entrevista en televisión con María Teresa Campos: "Se acostó, se hizo un porro y se murió".

La ayuda de terapia le ayudó a superar ese bache, tal como explicó en una entrevista para ¡Hola!: "Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos y del tiempo, además de la fuerza de uno… La vida sigue".

Pero además de recurrir a la medicina, Verónica se apoyó en la espiritualidad para vencer esta depresión que la mantuvo medio año alejada de toda vida pública.

La actriz realizó siete viajes a India donde se puso en manos de un gurú que la ayudó a ver la vida de otra manera y a sentirse totalmente liberada.

Su hija María, su gran apoyo

María Forqué es la única hija de Verónica Forqué, fruto de su relación con Manuel Iborra. La joven también ha querido enfocar su trayectoria profesional en torno al arte, aunque de una forma más transgresora.

María, de 31 años, ha heredado el amor por el arte de sus padres. En 2014 protagonizó The Leftlovers, película dirigida por su padre, y en 2016 protagonizó el cortometraje de terror Into Mud, de Pablo S. Pastor.

María combina su faceta como actriz con su álter ego, Virgen María. Un proyecto audiovisual en el que combina imagen y música con el que quiere transmitir un mensaje liberador y reivindicativo. Una irreverencia que a veces le ha llevado a ser víctima de la censura, concretamente en Instagram.

En una entrevista para Vorágine TV con motivo de su actuación en el festival Sónar Barcelona, explicaba por qué escogió este nombre artístico: "En los templos de hardcore y de hardstyle a los que iba, se iba a rezar al DJ. Eran casi todo hombres y eran como mesías que iban a venerar. Entonces yo pensé que quería ser la Virgen María, la deidad de los templos de sonido que para mi son más iglesia que la propia iglesia".

También transmite su mensaje a través de la pintura, donde plasma sensaciones y energías tal como hizo con su autorretrato para Vice.