Un vestido hecho con los vestidos de los 11 años anteriores: así ha sido el look de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025

El mensaje de esperanza de Cristina Pedroche para quienes "están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer" en las Campanadas | laSexta

Cristina Pedroche ha roto todos los esquemas con su vestido de las Campanadas 2025. La presentadora lo llevaba tiempo avisando y, ante la posibilidad de que esta pudiese ser su última Nochevieja en la Puerta del Sol, quería cerrar el ciclo para empezar una nueva era.

Lo ha hecho rompiendo con el pasado. Porque Cristina Pedroche ha descosido los vestidos que ha lucido como presentadora de las Campanadas —11 en total— para crear el diseño de 2025.

"Es un ensamblaje de todos mis vestidos anteriores", le contó a Alberto Chicote minutos antes de que empezasen a sonar las 12 campanadas del reloj de la Puerta del Sol. "Está la escultura, la paloma, la capa firmada por todos los refugiados, están las flores del bikini, hay de todo...", añadió para describir la capa que ocultaba el vestido de este año y que también se confeccionó a partir de un diseño anterior.

"Son las botas del año de la pandemia. Y todo esto son las estrellitas del vestido corsé azul noche", dijo señalando la zona del escote.

El objetivo de este año era otro que brillar y así lo dijo al exhibir el diseño. "Quiero mandar muchísima suerte a todo el mundo. Os merecéis un año de brillo", apuntó para recordar un último detalle del vestido: "Todo esto lo ha cosido Josie".

El estilista de Cristina Pedroche, y responsable de sus looks de Fin de Año, ha dado un paso más en estas Campanadas para crear el vestido con sus manos. “Es la primera vez que he colaborado cosiendo", contó él mismo en una entrevista. "La máquina de coser me ha hecho libre", añadió sobre su aprendizaje en el programa Maestros de la costura. "He aprovechado y como íbamos fatal de tiempo, me he puesto a coser el vestido”.

El resultado ha sido espectacular y lo cierto es que Josie tampoco ha tenido demasiado tiempo para elaborar el diseño. Según contó Cristina Pedroche en otra entrevista, el estilista le propuso la idea del vestido de este año en febrero, cuando aún estaba embarazada de su segundo hijo, y ella le respondió con un Olvídate.

Muchos meses después, en agosto, Josie insistió. "Me dijo: Tienes que hacerlo sí o sí, es que esto solo lo puedes hacer tú. Y le dije que sí. Creo que, si hubiéramos hecho otra cosa, no habríamos acertado tanto. Tenía que ser este", contó la presentadora que le dejó menos de cinco meses para crear este diseño tan especial que lleva un cachito de todos los anteriores. ¡Recuérdalos aquí!

De 2014 a 2024: los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas

Nochevieja 2024: un vestido joya con leche materna

Una embarazada Cristina Pedroche —el 28 de diciembre anunció que estaba esperando su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz— quiso despedir 2024 luciendo un espectacular y significativo diseño elaborada en crochet de algodón y adornada con 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada. Al parecer, la presentadora las fue conservando mientras amamantaba a su hija Laia para que luego las cristalizase la firma Morir de Amor.

El diseño, inspirado en el arte barroco y la moda medieval, incluía un corsé, un casquete y un guardainfantes, este último como elemento central. El propósito de Cristina Pedroche y el de su estilista, su amigo Josie, era mostrarse como una diosa vinculada a la fertilidad, la vida y la naturaleza.

Nochevieja 2023: el agua y la madre naturaleza

Si en 2024 el homenaje de Cristina Pedroche fue a la infancia y a la maternidad, un año antes la presentadora quiso avisar de la importancia de cuidar el planeta luciendo un diseño compuesto por dos piezas: una capa hecha con lana reciclada y en la que se practicó un cultivo hidropónico en la que enraizaron varias plantas y un diseño verde agua de la diseñadora Paula Ulargui, un estilismo que nació como homenaje a la madre naturaleza y con el que buscaba visibilizar la sequía que asola España.

"Este es mi vestido porque soy vida y soy la madre naturaleza", le dijo a Alberto Chicote antes de despojarse de la capa y mostrar el diseño escogido para recibir 2024 y recordar así a los telespectadores que "sin agua no hay futuro para nuestros hijos e hijas". "Es nuestra responsabilidad cuidar el planeta para dejarlo en perfecto estado para los que vienen detrás", añadió en su tradicional discurso de Nochevieja.

El vestido de Cristina Pedroche presentaba una ola azul y convertía a la presentadora en en una ninfa fluvial.

Nochevieja 2022: una capa con tiendas de campaña y una paloma

Cristina Pedroche despidió 2022 embarazada de Laia, su primera hija, y no dudó en mostrar su cuerpo. Lo hizo con un dos piezas compuesto por una falda de tul de Iñigo Garaizabal y un top con forma de paloma diseñada por Jacinto de Manuel.

Antes de enseñar el look, Cristina Pedroche apareció ante las cámaras con una enorme capa creada por el estudio de Iñigo Garaizabal con la tela de una tienda de campaña de ACNUR. "Tres banderolas independientes y desmontables que se unen mediante un cordón de algodón", explicó la presentadora sobre este diseño oversize.

Nochevieja 2021: un vestido de 1991

Cristina Pedroche jugó al despiste durante la promoción de las Campanadas de 2021 e hizo creer a la audiencia que se había rapado la cabeza para despedir el año.

No lo hizo pero sí se sometió a una intensa sesión de maquillaje para estar totalmente calva y así poner el foco en el vestido elegido para esa noche.

La presentadora lució un diseño de 1991 del fallecido diseñador futurista Manuel Piña, un vestido aparentemente menos exhibicionista que los años anteriores y que representa la metamorfosis de los insectos.

Nochevieja 2020: brillo entre cristales

El look que Cristina Pedroche eligió para la Nochevieja de 2020 mantenía una notable relación con el año que vivimos a nivel global. Siempre con la ayuda de su experto el moda Jose Manuel Domínguez Álvarez, conocido como Josie, la presentadora lució un estilo inspirado en el confinamiento con un edredón nórdico firmado por Pedro del Hierro. Sin embargo, el look fue mucho más allá.

Bajo el edredón nórdico, Cristina Pedroche escondió un vestido corto, sexy y muy atrevido firmado por Pedro del Hierro. Cuajado de pequeños cristales, no permitía dar mucho juego a la imaginación del espectador. ¿Para completar el outfit? Unas botas over knee en color agua marina a juego con el vestido. El peinado tampoco dejó indiferente a nadie. Una coleta baja y un tocado de cristales lograron que el look se caracterizase por ser atrevido, llamativo y, sobre todo, brillante.

Nochevieja 2019: una diosa de la mitología romana

Parecía que el 2020 sería un gran año. A pesar de que no salió según lo esperado, Cristina Pedroche estuvo a la altura para recibir lo que se convertiría en un año de cambios irreversibles. El dorado traje de la presentadora hizo referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa Romana. También tuvo ciertas corrientes de Kintsugi, el arte ancestral japonés de arreglar objetos dañados con oro: "Se basa en ver lo bello en lo imperfecto, y al dotar a esa imperfección del influjo del oro no sólo se arregla el objeto, sino que se consigue ir un paso más allá creando algo nuevo, más poderoso", contaba el diseñador del vestido y artista Jacinto de Manuel.

Cristina Pedroche afirmó sentirse invencible e imparable. "Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad".

Nochevieja 2018: ¿Bikini plagiado?

No es admiración y sorpresa todo lo que ha rodeado los looks navideños de Cristina Pedroche. En el año 2018, eligió un polémico diseño tipo bikini con flores de colores cálidos, especialmente, en diferentes tonalidades de rosas y morados. ¿La marca creadora? Tom-Hom. Sin embargo, este look fue acusado de nada más y nada menos que de plagio por estar inspirado en un vestido de novia que lució Laetitia Casta en la pasarela de alta costura primavera/verano en el año 1999.

Nochevieja 2017: reina de la transparencia

A veces un único look no es suficiente para dejar a toda España con la boca abierta. Esto mismo debió pensar Cristina Pedroche en el año 2017, cuando lució dos trajes completamente diferentes que encendieron rápidamente todas las redes sociales. ¿El definitivo? Un mono transparente diseñado por el director de la marca Pronovias en aquella época, Hervé Moreau.

Nochevieja 2016: el Hollywood de los años 40

Muchas veces la moda se inspira en los cuadros más famosos, y el traje de Cristina Pedroche durante la Nochevieja de 2016 es un ejemplo. Este look recogió las pinceladas y el arte de La Noche Estrellada del pintor neerlandés Vincent Van Gogh. ¿El mérito? Para Pronovias. El glamouroso estilo hacía vivir un déjà vú de lo mejor que había en Hollywood durante los años 40.

Nochevieja 2015: vestido de corte sirena

El look que Cristina Pedroche lució en el año 2015 fue el fósforo que encendió la mecha de todas las polémicas y del éxito que la vallecana ha ido recolectando Nochevieja tras Nochevieja. Se trata de un vestido de corte sirena de Pronovias. Lleno de transparencias y muy similar al mono que la periodista eligió en el año 2018, este fue el desencadenante de todas las especulaciones y críticas, tanto positivas y negativas.

2014: comienza el show

laSexta vio debutar a una Cristina Pedroche con un look muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver durante décadas en la televisión española. Aunque es el que más ha pasado desapercibido, esta prenda de Pronovias marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en Antena 3.