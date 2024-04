La vida privada de Adriana Torrebejano: su edad, víctima de acoso y cuántos años lleva con su novio

Adriana Torrebejano (Barcelona, 1991) siempre supo que quería dedicarse a la interpretación y con 12 años pudimos verla por primera vez en televisión en la serie Abuela de verano. Un año más tarde, la catalana ya había conseguido su primer papel fijo en Ellas y el sexo débil.

Tras aparecer en Tierra de lobos, saltó a la fama interpretando a Sol en El secreto de Puente Viejo entre 2015 y 2016 y posteriormente en Amar es para siempre (2019-2020). Uno de los papeles más aplaudidos ha sido el de Chelo García Cortés en Cristo y Rey, el biopic sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey.

Más allá de series, también ha destacado en películas, obras de teatro y hasta videoclips de artistas como Melendi, Blas Cantó o Carolina Durante.

La trayectoria de Adriana es popularmente conocida, algo que no sucede con su vida privada, ya que la actriz de 32 años prefiere mantenerla de forma discreta.

Fue víctima de acoso escolar

La catalana está muy comprometida con las causas sociales, como el acoso, debido al bullying que sufrió de niña en la escuela. En una entrevista con Vanity Fair, reveló que todo sucedió a raíz de que comenzara a trabajar en televisión: "A ver, es un poco extraño que una niña de once años salga en la tele".

"Los niños se agarran a un clavo ardiendo y veían como algo muy extraño que una compañera de clase saliera por la noche en la tele y al día siguiente estuviera en el colegio con ellos. Pero yo tenía tan claro que me encantaba lo que hacía, que no me importaba que se rieran de mí", explicó.

Se metían con ella por el peculiar lunar que tiene en la nariz: "Me hacían más bullying por el físico, algo en lo que los niños son especialistas. Se metían mucho con el lunar de mi nariz".

Del mismo modo, en una charla con El Mundo reflexionó sobre un acoso diferente que había sufrido: abuso de poder. Dejó claro que "nunca la habían acosado de un modo bestia", pero "era imposible que no hayas sufrido abuso de poder porque está a la orden del día".

"Es imposible que vayas a un casting y no te sientas amenazada antes o después, es imposible que vayas a una reunión con productores o directores y no se te insinúe algo raro alguna vez", apuntó Adriana.

Quién es el novio de Adriana Torrebejano

Adriana Torrebejano mantiene una relación con el productor musical Víctor García Cid desde al menos 2019, sin embargo, prefirieron mantenerlo en secreto a la prensa hasta que se filtró una imagen suya durante una cita. Desde entonces, es habitual verlos disfrutar de su amor paseando o tomando algo, así como que comparten muchas fotos en redes sociales.

Durante su paso por La Resistencia, aclaró que no se ven mucho por sus cargadas agendas, así que aprovechan los fines de semana para salir: "Trabajo mucho y me voy muy pronto de casa. Me voy y está dormido, y llego y está dormido. Las relaciones se limita al fin de semana".

El músico trabajaba como productor musical en el programa Showriano, presentado por Eva Soriano. A su vez, toca en la banda Floridablanca, un grupo rock, con éxitos como La Gran Belleza o Solo de madrugada.

Una gran pareja que comparte su afición al arte.

Seguiremos de cerca la carrera de Adriana Torrebejano.