'La Voz 2025' anuncia a sus asesores: Chiara Oliver, María Becerra, Joaquina y Carla Morrison

'La Voz' presenta su nueva temporada 2025 en el FesTVal | ATRESMEDIA

La Voz presenta su nueva temporada en el FesTVal de Vitoria, y los coaches Mika, Sebastián Yatra, Malú y Pablo López han desvelado qué asesoras los acompañarán en el programa.

Se acaba el verano, pero con este final llega el principio de las nuevas ediciones de programas. ¡Y La Voz no iba a ser menos! La nueva temporada del talent musical calienta motores, y se podrá disfrutar en Antena 3 muy pronto.

Este 2025 se ponen al frente del concurso cuatro coaches de infarto: Mika, Sebastián Yatra, Malú y Pablo López descubrirán a la mejor voz de nuestro país, después de ser conquistados por concursantes muy diversos.

Y no lo harán solos, pues estarán acompañados de sus asesores. De hecho, ha sido en el FesTVal de Vitoria donde los coaches, junto a la presentadora Eva González, han desvelado quiénes los acompañarán desde la Gran Batalla.

Nuevos y veteranos talentos como asesores

Junto a los grandes artistas se sentarán también asesores de alto nivel:

Malú estará acompañada por Joaquina, la cantautora venezolana conocida por canciones como Rabia y Pesimista. Por su parte, Mika será asesorado por la cantante y compositora mexicana Carla Morrison con éxitos como Te regalo.

La cantante Joaquina | GTRES

La cantante Carla Morrison | GETTY

Sebastián Yatra contará con la ayuda de su compañera y amiga María Becerra, una de las estrellas del pop urbano de Argentina con hits como Neumático, mientras que Pablo López tendrá a su lado a Chiara Oliver, exconcursante de La Voz con quien canta a dúo Tulipanes.

La cantante María Becerra no pudo actuar en los Premios Platino 2025 | Agencia EFE

La cantante Chiara Oliver | GTRES

¿Qué os parecen estas incorporaciones al equipo de La Voz?