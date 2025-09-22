'La Voz Kids' ya tiene a sus asesores de lujo: Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina ayudarán a los coaches | Atresplayer

La Voz Kids ya va calentando motores para su próxima edición. En esta entrega, Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco serán los coaches que se encargarán de buscar a la mejor voz del infantil del país. En esta misión, el jurado no estará solo en esta misión, ya que contará con la ayuda de cuatro artistas de lo más reconocidos en nuestro país.

Melody acompañará a Luis Fonsi, Leire Martínez ayudará a Edurne, Becky G orientará a Ana Mena y Antoñito Molina echará una mano a Antonio Orozco. Un formato, que se presenta prometedor tras cerrar con un 13'2% de share en su última edición.

Melody trabajará junto a Luis Fonsi

Con una trayectoria musical desde joven, Melody está en uno de los puntos álgidos de su carrera. Tras su paso por Eurovisión, la artista sevillana está recorriendo distintos puntos de la geografía española avalando su éxito por nuestro país.

Este éxito también se está extrapolando al otro lado del charco, donde Melody mira hacia el otro lado del charco con actos como Miss Universo México, donde la intérprete de Esa Diva fue invitada al evento. La artista de Dos Hermanas formará parte del equipo de asesores de La Voz Kids junto a Luis Fonsi, donde compartirá su experiencia y sensibilidad musical con los jóvenes talentos.

Becky G, codo con codo junto a Ana Mena

Tras ganar el premio a la Mejor Artista Latina en los American Music Awards este año, Becky G se convertirá en la mejor aliada de Ana Mena en su misión durante La Voz Kids. Sin duda la artista cuenta con un éxito abrumador fuera de nuestras fronteras con más de 20 millones de oyentes y millones de reproducciones en su discografía.

Su último lanzamiento vino de la mano de Manuel Turizo con su colaboración Que haces que sobrepasa los 25 millones de visualizaciones en YouTube.

A lo largo de su carrera, la artista de Mayores ha sido reconocida con premios de American Music Awards y hasta 5 nominaciones en los Latin Grammy.

Leire Martínez será el gran apoyo de Edurne

Después de cantar Amores Dormidos en el Orgullo de Madrid este año, Edurne y Leire Martínez trabajarán juntas en el formato de Antena 3. Durante su etapa como solista, la que fue vocalista de La Oreja de Van Gogh ha deslumbrado con sus nuevos temas, el más reciente, su colaboración con Abraham Mateo Tonto Por Ti,donde demuestra todo su talento con este himno pop.

Antoñito Molina ayudará a Antonio Orozco

El artista gaditano cuenta con una gran trayectoria desde 2006, año en el que se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños. En 2017 volvió con su disco Déjame que te cuente y en 2022 llegó con su nuevo trabajo discográfico La Ley de mi naturaleza.

Ahora, el artista está inmerso en su gira Te Prometo, donde sigue cosechando éxito a su paso con un panel de conciertos que cerrará el próximo 6 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria.