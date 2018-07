‘El suelo es lava’, el nuevo juego viral que arrasa en las redes

"El suelo es lava" (o "the floor is lava" en inglés) es el nuevo juego que mueve masas en las redes. Cuando el que graba anuncia el nombre del juego, las demás personas deben buscar algún objeto o lugar al que subirse para evitar quemarse con las brasas imaginarias. Parece que va camino de convertirse en el nuevo "mannequin challenge", ya que tiene hasta una página de Instagram propia.

THE FLOOR IS LAVA!!! 🔥🔥🔥 LIKE si solo quieres tener pareja para esto 😂 #TheFloorIsLava #FelizMiércoles pic.twitter.com/9tJFMaBWui