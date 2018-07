El emotivo reencuentro de UPA Dance en 'El Hormiguero'

'Un paso adelante' se estrenada en el año 2002 como una serie prometedora entre el público más joven. Y así fue. Emitida en 54 países distintos fue la serie más internacional de la época.

Ahora, casi 15 años después de su primera emisión, todos nos acordamos de la famosa academia de baile en la que muchos soñábamos entrar. Como el 2016 parece estar siendo el 'año de la nostalgia' con el éxito de 'OT: El reencuentro', los chicos de 'UPA dance' no han querido ser menos y se han reencontrado en el programa 'El Hormiguero'. Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y Mónica Cruz confesaban a Pablo Motos que era la primera vez, desde hacia diez años, que estaban los cuatro juntos. El presentador no quiso escapar la oportunidad de preguntarles a todos ellos lo que muchos estábamos esperando: ¿Hubo sexo? ¿Sí o no? a lo que Mónica Cruz, mirando a Miguel Ángel Muñoz con mirada cómplice, contestaba: ''No teníamos tiempo para eso, ¿verdad, Miguel Ángel'' Hay que recordar que Mónica y Miguel Ángel, que está triunfando en el concurso culinario ‘MasterChef Celebrity’ siendo uno de los cuatro finalistas, vivieron un apasionado romance durante el rodaje de la serie. “No, no había tiempo así que ligué con mi compañera de reparto que era Mónica”, contestó el actor. Otra de las actrices que conoció el amor en la serie fue Beatriz Luengo, ''Lola'', se enamoró del cantante de Orishas Yotuel con quien tiene un hijo. ''Le vi y supe que era el amor de mi vida'', confiesa la actriz.

El reencuentro ha sido, sin duda, un 'remember' cargado de reflexiones sentimentales que surgieron entre algunos de los actores, cargado de nostalgia, de buen rollo y, sobre todo, de muchas risas.