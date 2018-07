Humilla a su hija por hacer 'sexting': “Tengo 13 y pido fotos de penes”

El 'sexting', se usa para dar nombre a la costumbre cada vez más extendida de enviar mensajes o fotos sexualmente explícitas mediante el teléfono móvil. En principio, no tiene porqué significar nada malo a no ser que tengas tan solo trece años. Esto es lo que ocurrió en una localidad californiana de Riverside, cuando la madre de una niña de trece años se enteró que se estaba enviando fotos sexuales con otras personas desde su teléfono móvil, no se le ocurrió mejor castigo que llevarla a una carretera y dejarla sola sujetando un letrero que decía: ''Tengo 13 años y pido fotos de penes''.

Varios testigos de la escena cuentan que vieron a la niña llorar, ya que algunos transeúntes se paraban para leer el mensaje y reírse de ella. Otros sentían pena e incluso llegaron a llamar a la policía para avisar de un presunto abuso de menores. Sin embargo, la madre se encontraba dentro de su coche a pocos metros de distancia para vigilar la escena en todo momento. Cuando los agentes llegaron, pudieron hablar con ella y corroboraron que todo era parte de un duro escarmiento a la menor. Quizás la madre se ha pasado un poco de la raya, ¿No crees?