La agresiva campaña británica contra el 'balconing': "No mezcles el alcohol y los balcones"

Por este motivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y la Asociación de Agencias de Viaje han puesto en marcha una campaña agresiva para concienciar del peligro de esta práctica entre los jóvenes británicos que pasan unos días de vacaciones en las zonas de playa, especialmente, como Salou, Mallorca o Bernidorm.

En la difunden mensajes del tipo: "No mezcles alcohol y balcones", "Jugar en el balcón lo puedes pagar con tu vida" o "No es un atajo para la habitación de tu amigo ni un trampolín".

En lo que llevamos de mes, al menos dos ciudadanos británicos, un joven de 34 en Ibiza y una niña de 17 en Mallorca, han resultado gravemente heridos. Esta última, podría perder la vida debido a la gravedad de la lesión que se produjo en la espalda.

Para la campaña se están repartiendo folletos en los que se puede ver una copa de vino derramada que simula sangre. Además, para concienciar, el Gobierno británico está haciendo uso también de la imagen magullada de un joven británico de 19 años que sufrió múltiples heridas al precipitarse al vacío en un hotel el verano pasado.

Jake Evans, que así se llama, había salido de fiesta con sus amigos y siguieron bebiendo en el hotel. Después, según cuenta, salió a fumar y le pidió fuego a los que estaban en el balcón del piso de abajo: "Al tratar de cogerlo, como estaba bastante borracho, me caí siete plantas y me golpee en cada balcón durante la caída, ya que sobresalían como en escalones. Al final aterricé en una tumbona que se rompió, pero que probablemente me salvó la vida".

Jake se fracturó el cráneo, los dedos de la mano, la muñeca y se atravesó el labio superior con los dientes al partirse. También sufrió lesiones en la espalda y una pierna. "Si hubiera estado sobrio estoy seguro de que no me habría inclinado tanto para tratar de coger el encendedor. Sé que tengo suerte de estar vivo", asegura.

El ‘balconing’ es un problema muy serio del deben tomar conciencia los jóvenes, y algunos ejemplos de famosos haciéndolo, no ayuda.