Asombro con la resistencia de las uñas de Rosalía: "Puedes colgar un jamón, una ristra de morcillas..."

Rosalía es el cameo más comentado del videoclip d e 'WAP' , el nuevo tema de Cardi B con Megan Thee Stallion . En Zapeando no se han podido resistir a comentar el look de la artista catalana y a hacer cachondeo con los abalorios que cuelgan de sus famosas uñas.

La semana pasada Cardi B lanzaba el videoclip de 'WAP', su colaboración con Megan Thee Stallion en cuyo videoclip aparecen rostros de lo más conocidos.

Entre estos cameos encontramos a Kylie Jenner, Normani, Mulatto, Sukihana y una de las apariciones más comentadas, la de Rosalía.

La artista aparece en una habitación roja con un mono de látex del mismo color, que emula ser algo así como el traje de un torero. El peinado que lleva hecho con trenzas también sigue la misma línea "typical spanish' sugiriendo ser una montera.

En Zapeando no se han podido resistir a comentar el look de Rosalía en este vídeo, en el que Josie asegura que acapara toda la atención: "El vídeo me parece agotador hasta que sale ella. Te quedas con ganas de más Rosalía".

Y por supuesto, no podía pasar desapercibida la manicura de la artista. Si bien ya nos tiene acostumbrados a sus largas uñas de gel adornadas con todo tipo de decoraciones, se ha superado una vez más.

Como si de una lámpara de araña se tratase, de las larguísimas uñas de Rosalía cuelgan abalorios brillantes a juego con las joyas que luce en sus dedos.

Algo que ha servido para crear cachondeo en el plató: "Ahi puedes colgar un jamón de 5 jotas, una ristra de morcillas... Puedes colgarte en una uña el jamón y con la otra lo loncheas", bromea Dani Mateo.

"Los bocadillos", ríe Josie, y añade "es que no te puedes imaginar la resistencia que tiene esa uña".