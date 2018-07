Atracan a un chico mientras está jugando a Pokémon Go y lo emite en directo

Aunque parezca que el fenómeno Pokémon Go está un poco más calmado, no dejan de ir apareciendo historias surrealistas alrededor de este juego. La última viene desde Nueva York y en esta ocasión no ha sido nada divertida, ya que se ha podido ver en directo como atracaban a uno de sus usuarios.

Rickeybot, que así se hace llamar este chico en las redes sociales, se encontraba de noche en Central Park transmitiendo en directo cómo jugaba a Pokémon Go mediante una plataforma en streaming similar a Facebook Live, pero que permite que sus seguidores vean tanto lo que él ve en su móvil como a él a través de su cámara delantera.

De esta manera el vídeo en directo capturó el momento en el que un ladrón se le acercaba por detrás y le rodeaba el cuello con un brazo mientras lo tiraba al suelo para atracarle y llevarse su móvil corriendo por Central Park. Por su parte, Rickeybot ha explicado en su cuenta de Twitter que el golpe que le propinó el ladrón le hirió la mandíbula y tuvo que ir al hospital a que lo atendieran y después fue a la policía a denunciar el robo y la agresión.

No es la primera vez que un usuario comete una imprudencia por culpa de este juego, pese a que nada más iniciarlo te advierte que tienes que estar alerta en todo momento.