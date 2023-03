Belinda, atacada por un fan sobre el escenario: "No me asustes"

Belinda sufrió un pequeño altercado durante su último concierto. La artista tocaba en la ciudad mexicana de Irapuato cuando un seguidor irrumpió sobre el escenario. Sin mediar palabra, el hombre se abalanzó sobre la artista y se agarró a su cuerpo para evitar ser captado por el equipo de seguridad, que tuvo que hacer uso de la fuerza para conseguir separar al espontáneo de la artista.

Tal y como se puede comprobar en las imágenes que circulan por las redes sociales, el abrupto movimiento del joven provocó que la cantante se tambalease sin llegar a caer al suelo.

El susto por el impacto queda reflejado en su cara de asombro, a pesar de que mantuvo una actitud calmada y sosegada en todo momento. Belinda supo controlar la situación hasta que el hombre fue reducido por los miembros de seguridad.

"Yo también, pero no me asustes", se escucha decir a Belinda mientras el joven la agarra con fuerza.

Los gritos del público evidencian que se vivieron momentos de tensión sobre el escenario. Incluso los propios asistentes comenzaron a gritar "suéltala" para intentar disuadiar al joven.

Un incidente que, a pesar de no haber tenido mayores consecuencias, dejó a la cantante algo dolorida. "Casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé. Me duele mucho la espalda", dijo en sus redes.

Así lo aclaraba más tarde en su cuenta de Instagram: "Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar. Se que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza. Yo estoy bien, solo me asuste en el momento lo cual es algo normal. Amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mi y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen al aire".