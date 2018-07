8 claves para detectar si tu pareja te es infiel

Si desde hace tiempo crees que tu pareja te es infiel, es momento de que te relajes y le prestes atención a una serie de señales que te ayudarán a descubrir si tu novio o novia se acuesta con otras personas.

Primero debes dejar de lado las inseguridades y los celos, ya que no ayudan. Para que una pareja funcione hay que confiar totalmente en la otra persona, sin embargo hay veces que la cosa se tuerce y uno de los dos acaba acostándose con otros.

1. Cambio de rutinas

Quizás un día tu novio o novia te dice que va a salir más tarde de la oficina. Pero si esto empieza a ser más habitual y pasa muchas más horas fuera de casa, tal vez está buscando alguna excusa como la de trabajar más horas o ir al gimnasio, y así encontrarse con su amante.

2. Nuevo look

Podría ser que la edad le afecte pero también existe la posibilidad de que quiera atraer a otras personas. Y es por esto que se arregla tanto y le gusta ir estupendo.

3. No se separa del móvil ni un segundo

Es cierto que el móvil es algo personal, pero realmente si no tienes nada que esconder, no te debe importar si alguien mira la pantalla cuando suena. Pero si para tu pareja, el móvil ya forma parte de su cuerpo y no lo suelta ni un segundo, quizá es porque tiene un mensaje de otra persona que no quiere que veas.

4. Nuevas amistades

Si de repente, tu novio o novia tiene nuevos amigos, pasa mucho rato con ellos, te habla mucho de ellos pero parece que no tiene intención de presentártelos, algo oculta.

5. Cambios de humor

Tu pareja puede estar viviendo un momento de estrés en el trabajo pero también existe la posibilidad de que se sienta culpable por acostarse con otros.

6. Lenguaje corporal

Fíjate bien si ya no te acaricia tanto, si no te mira a los ojos o si los besos han cambiado y son por compromiso. Si esto es así, significa que se está distanciando y que quizás hay otra persona en su vida.

7. Necesita tiempo a solas

Hace muchas más cosas solo, como sacar la basura o pasear al perro. Y claro, no se deja el móvil en casa... no sea que descubras lo que está ocultando.

8. Mentiras

Si tu pareja te es infiel, su vida se transforma en una mentira. Pero para ser un buen mentiroso, hay que acordarse de lo que has dicho. Así que si tu mujer o marido empieza a decir ciertas incoherencias, es una señal de puede haber otra persona.

Así que ya sabes, si sospechas que te están poniendo los cuernos, fíjate en estas cosas. Eso sí, antes de culpar a alguien, hay que tener pruebas, así que te recomendamos que primero hables con calma con tu pareja.