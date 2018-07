Descubre la versión Pop-Punk de la canción 'Sorry' de Justin Bieber

Seguro que has escuchado la canción Sorry de Justin Bieber más veces de las que te gustaría admitir . Y seguro que también te sabes la letra de memoria . Pues bien, si pensabas que lo sabías y habías visto todo de este tema, aquí te dejamos una nueva versión de Sorry que seguro que te sorprende .

Hace unos tres meses que Justin Bieber lanzaba la canción 'Sorry', haciendo que todos nos preguntásemos si la fiebre belieber había conseguido alcanzarnos finalmente. Y es que no hay duda de que el tema del canadiense ha sido una de las canciones del año 2015, y parece que en este recién estrenado 2016, Sorry no deja de sonar en todo el mundo.

Si en diciembre te traíamos la versión más 'choni' de la canción, y pensabas que ya no se podía innovar más, ahora te presentamos una versión Pop-Punk del tema de la mano de Diego Teksuo que seguro que te sorprende.

¿Qué te parece esta versión de Sorry con un punto más rockero?