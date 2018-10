Se gasta más de 1.600€ para tener los hoyuelos de Ariana Grande

Ariana Grande, Harry Sytles o Miranda Kerr son algunas de las estrellas que, cuando sonríen, tienen hoyuelos. Para conseguir este rasgo de forma artificial, los jóvenes recurren al 'dimpleplasty', una cirugía estética que se ha convertido en tendencia.

Jo Martin, una joven británica de Mirfield (Inglaterra), decidió someterse a la intervención después de darle muchas vueltas. Quería parecerse a Ariana Grande. "Nunca me había operado antes. La gente dice que parezco joven para mi edad, así que nunca lo he necesitado, pero esto es algo que pensé que se vería bien. Me tomé mucho tiempo para pensarlo e investigar antes de reservarlo en el Medical Arts for Cosmetic Surgery en Londres en abril de 2018", ha relatado en Facebook.

Sin embargo, algo no salió bien y tuvo que someterse a una segunda intervención. "Simplemente no se habían sujetado, lo cual no tiene nada que ver con la cirugía. Simplemente depende del tipo de tejido y, obviamente, cada persona es diferente", explica.

"Me volví a operar aproximadamente siete semanas después y fue realmente sencillo, pero, una vez más, los resultados no fueron del todo perfectos, así que al final fui por tercera vez unas siete semanas después de eso", cuenta. Esta tercera intervención resultó un éxito y la joven ha presumido del resultado publicando un par de 'selfies' en sus redes sociales. En total, ha gastado alrededor de 1.600 euros en las intervenciones.

Lo cierto es que España es uno de los países europeos que más intervenciones realiza de cirugía plástica, estética y reconstructiva al año. En concreto, unas 65.000 intervenciones anuales, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (AECEP).

En opinión de Miguel De la Peña, la dimpleplastia (asentada en países como Estados Unidos), "es una moda que se acabará implantando aquí y llegará un momento en el que se estandarice", cuenta a Efe.

De hecho, esta nueva moda le recuerda al surgimiento años atrás de la ginecoestética. "Antes realizábamos labioplastias o vulvoplastias una vez al mes y ahora es una cirugía que realizamos prácticamente a diario. La dimpleplastia me está recordando un poco a aquel ‘boom’", asegura.