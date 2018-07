Genial respuesta de una madre a una mujer a la que no le gustó el disfraz de 'Frozen' de su hijo

¡LET IT GO, SEÑORA!

Haylee Bazen, una joven madre norteamericana, y su hijo Zackary estaban en la parada del autobús listos para acudir como cada día al colegio, cuando una mujer quiso arruinarle el día. Empezó a llamarle la atención porque su pequeño Zack iba disfrazado de Elsa, la reina de Frozen, y su argumentario fue desvariando hasta ofrecerle consejos de cómo criar a su hijo. ¿Cómo? ¿Una desconocida me va a decir cómo vestir a mi hijo? ¿O qué tengo que decirle cuando le apetece vestirse de princesa Disney?, pensaría Haylee.

La indignación de la joven llegó a tal punto que, tras el encontronazo, quiso desahogarse en Facebook. ¡Y su respuesta fue tan genial que la gente empezó a darle apoyo y compartirla hasta hacerla viral! Y es que sus palabras eran:

"A la mujer en la parada del autobús que sintió la necesidad de interrumpir mi conversación con mi hijo. NO lamento que no te gustara la manera en la que se había vestido mi hijo y no lamento que no te gustara nuestra conversación sobre cuál es nuestra Princesa Disney favorita (Blancanieves, obviamente).

Zackary es mi hijo de 3 años y puede ser quien quiera. Hoy él era una princesa Disney y SÍ, le envié al colegio vestido de esa manera. ¿¿¿Por qué??? Porque es lo que quería llevar puesto, porque quería enseñarle a sus profesores y amigos su vestido de Elsa, porque quería cantar 'Let it go' para divertirse, porque no comprende los estereotipos de género que TÚ crees que debe seguir, pero lo más importante, ¡¡porque Zackary es increíble!!

Él juega con coches y muñecas, princesas y piratas. Conduce su moto y lleva su cochecito. Lleva maquillaje de zombie o los labios pintados, ¡¡y si quiere llevar un vestido puede hacerlo!!

Así que la próxima vez que nos veas, vestidos como una princesa o cowboy, guárdate tus miradas de desaprobación y a no ser que quieras decirle lo mucho que mola su aspecto quédate tus palabras venenosas para ti también.

¡¡Es a ti a quien debería darle vergüenza salir de casa, no a nosotros!!"

Adele pasea a su hijo disfrazado de la princesa Anna por Disneyland / Twitter

No es la primera vez que una madre da lecciones de tolerancia. Sin ir más lejos, nuestra gran Adele vistió a su hijo Angelo de princesa Anna, de Frozen también, en su última visita a Disneyland, dando ejemplo de cómo educar a un niño sin prejuicios ni normas de género. ¡Queremos más madres así!