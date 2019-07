Pillan a una pareja teniendo sexo a plena luz del día en una playa

Los bañistas de una playa de Brighton, en Reino Unido, han denunciado en la red que una pareja estaba manteniendo relaciones sexuales a la luz del día y rodeados de familias con niños.

Sobre las 15 horas de un soleado día, una persona se dio cuenta de que una pareja estaba practicando sexo y se "sorprendió bastante", tal y como ha explicado al diario The Argus. "Lo intentaron durante unos minutos, luego se detuvieron y se acurrucaron un poco, pero después continuaron. La mujer miraba alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera mirando", ha relatado el testigo.

En la imagen se puede ver a la mujer desnuda y a su pareja con su cara entre sus genitales.

No es la primera vez que ocurre algo así. Hace unas semanas, grabaron a una pareja teniendo sexo en la calle a plena luz del día en Mallorca.

Onlookers in shock as couple perform sex act on Brighton beach #HoveLawns #Brighton https://t.co/VbOgGFcZce pic.twitter.com/VZqqxTky3l