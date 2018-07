Una joven de 22 años muestra su cuerpo real tras el parto para luchar contra los falsos mitos en la red

Mia Redworth es una joven madre que, con solo 20 años, tuvo su primer hijo. La cesárea y el embarazo hicieron que su cuerpo cambiase de aspecto e, inevitablemente, aparecieron estrías y piel de naranja por doquier. "Mi estómago parecía un globo reventado, tenía estrías oscuras por todas parte, a pesar de que utilicé montones de cremas durante el embarazo. Fui muy ingenua porque nadie muestra la verdad", ha contado la joven en una entrevista con People.

Como nadie la había advertido de los cambios que iba a sufrir tanto en su físico como en su vida diaria, después del parto, la joven se abrió una cuenta de Instagram con la idea de mostrar la realidad. Para ella fue "un completo shock ver un cuerpo normal tras dar a luz", así que quiso ahorrar a sus seguidoras este disgusto. Puede que Pilar Rubio tenga una figura envidiable a los dos meses de tener un bebé, pero esa imagen no se corresponde con la verdad.

"Nunca vemos esto en Instagram o en los medios. Creo que la gente está deseando ver a alguien real", explica. Así, desde hace dos años, esta joven se dedica a transmitir sus progresos gracias a una dieta especial y un estilo de vida saludable.

"Solo quiero ser un modelo para seguir para Austin y mostrarle que ponerse en forma y llevar una vida sana puede ser divertido sin tener que renunciar a nada. No tengo el peso ideal, pero los números no significan nada: se trata de cómo te sientes. Amo mi cuerpo como es ahora. Me encantan mis estrías y mi cicatriz de cesárea", cuenta.