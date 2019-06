'Khaleesi de Triana', la divertida parodia de Los Morancos sobre Isabel Pantoja en la isla

Si hay algo que todos los que hemos usado las redes sociales alguna vez sabemos, es que no se puede nombrar la paella en vano. Hay que estar 100% seguro que se trata de una paella, y no un “arroz con cosas”, porque no todo lo que parece una paella valenciana lo es… El problema es que en Canadá parece que no tienen claro este punto, ¡y la han liado pero bien!