Un médico muestra lo que ve un paciente con coronavirus antes de morir

El coronavirus se ha llevado la vida de casi un millón y medio de personas en todo el mundo. Los médicos insisten en que los ciudadanos deben protegerse usando la mascarilla y, para concienciar sobre este tema, el doctor Kenneth Remy, de Missouri (Estados Unidos) ha compartido un sorprendente vídeo en la red.

El médico ha grabado una simulación de lo último que ve antes de morir un paciente con coronavirus. "No quiero ser la última persona que vean tus ojos asustados", ha escrito Kenneth Remy en Twitter, donde ha publicado unas imágenes en las que aparece él, mirando de cerca, tal y como lo vería una persona que está en sus últimos minutos de vida.

"Esto es lo que ves cuando respiras 40 veces por minuto y tienes un nivel de oxígeno que está muy por debajo de 80", expone el doctor. Además, confiesa que le gustaría que "los últimos momentos de tu vida no se vean así. Porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar mascarillas cuando estamos en público, cuando no practicamos el distanciamiento social, cuando no nos lavamos las manos con frecuencia. Te lo prometo. Esto es lo que verán tu madre, tu padre o sus hijos cuando contraigan la enfermedad de Covid al final de su vida. Esto es serio".

Con su vídeo, el médico quiere alertar de que llevar la mascarilla puede salvar muchas vidas y que hay que ser conscientes de la gravedad de la enfermedad.