Los mejores momentos de Karlos Arguiñano: del huevo de tres yemas a su mensaje a Netanyahu

Karlos Arguiñano es el cocinero más mediático. Sus recetas sencillas, prácticas y rápidas y con productos de temporada han hecho que varias generaciones aprendan a cocinar platos deliciosos. Además, su carisma y cercanía con los espectadores han puesto al guipuzcoano en un lugar especial en el corazón de los españoles.

El chef lleva décadas cocinando en televisión recetas del día a día, accesibles para todos. Pero, además, ameniza sus explicaciones con su sentido del humor tan específico y sus comentarios sobre temas de actualidad.

Arguiñano se ha vuelto un indispensable de la pantalla, y ya es un miembro más de la familia para aquellos que no se pierden ni una de sus recetas. Por ello, muchos de sus anécdotas y chascarrillos no han tardado en hacerse virales en redes sociales, llegando el sentido del humor del de Beasain hasta a los más jóvenes.

Recopilamos los momentos más recordados de Arguiñano mientras cocinaba en televisión:

El origen de la palabra 'polla'

Los chistes de Arguiñano son todo un reclamo, pero también sus comentarios y aquellas curiosidades que comparte con los espectadores. En una ocasión, contó el descubrimiento subido de tono que había hecho: el significado de la palabra "polla".

"La polla, sí, vamos a hablar... Ya somos mayores todos. ¿Sabéis por qué se llama la polla?", introdujo el cocinero mientras pelaba un pimiento verde. De esta forma, desvelaba, muy orgulloso: "He aprendido que se llama la polla porque está encima de los huevos".

"Casi me voy de este mundo sin saber una cosa tan sencilla", reflexionó el vasco, muy contento por su descubrimiento.

El consejo de Arguiñano a Netanyahu

En pleno conflicto de Israel y Palestina, la opinión de Arguiñano no tardó en hacerse viral. Y es que el cocinero se dirigió directamente al dirigente israelí, mientras hacía una receta con judías: "Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de 13 nietos".

Arguiñano encontró en su recomendación pública una forma de pedir la paz. "Mira, mira, Netanyahu, mira, mira, mira, mira, mira lo que esto. ¡Mira lo que es esto! ¡Por favor! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar un poquito!", expresaba mientras removía las judías.

Su felicidad por un huevo de tres yemas

Por supuesto, uno de los momentos más recordados de Arguiñano es la gran emoción e ilusión que sintió cuando al cascar un huevo, este llevaba una gran sorpresa. En un momento de la receta, el cocinero marcó el siguiente paso: "Vamos con los huevos".

Siguiendo con la línea de sus pensamientos en voz alta, el vasco vaticinó: "No sé por qué me da que este primero, va a tener dos yemas. A ver si es verdad". Pero al romperlo, encontró nada menos que tres yemas, algo que le inundó de alegría.

"¡Tres, tres! ¡Yuju! Esto sí que no me lo esperaba. Los huevos de Arguiñano tiene tres yemas. Muy bueno. Qué contento, qué reacción", expresó, bailando y gritando de alegría. Por si no era suficiente felicidad, el siguiente huevo que cascó tenía dos yemas. Toda una fiesta para el cocinero guipuzcoano.

Su broma sobre la reina Isabel II

Karlos Arguiñano no se pierde ni un momento de actualidad, y así lo demostró también tras el fallecimiento de Isabel II. Cuando la reina de Inglaterra murió en 2022, la trasladaron a distintos puntos del país por el cortejo fúnebre que dicta la tradición, y el cocinero más famoso de la televisión lo comentó con su gracia natural en uno de sus programas.

"¿Y qué me decís de la reina de Inglaterra? Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien a la abuela, joder. Estará quejosa", opinó mientras cocinaba. Lo que probablemente no se esperaba es que este comentario se convertiría en contenido viral inmediatamente.