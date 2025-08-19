Los memes más virales de la nueva portada de 'The Life of a Showgirl', el álbum de Taylor Swift

El 11 de agosto Taylor Swift revolucionó las redes sociales con el anuncio de su nuevo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, el duodécimo de su carrera, que verá la luz el 3 de octubre.

Aunque la emoción iba de la mano de la noticia, no todo fueron buenas críticas. La portada principal del álbum en la que vemos a la cantante sumergida bajo el agua con un conjunto de pedrería mientras mira intensamente a cámara con un maquillaje intacto no ha tenido el mejor de los recibimientos.

Internet se encendió con la selección de la portada etiquetándola como "fea" mientras los usuarios de las redes alababan las otras tres portadas alternativas conocidas hasta ese momento. ¿Habrá sido este el emotivo por el que Swift nos ha sorprendido con una nueva versión, la quinta desde el anuncio?

La cantante publicó este lunes una portada exclusiva, solo disponible 48 horas, que ha sido muy bien recibida por los swifties (como las otras tres alternativas) aunque no se ha librado de los memes. ¡Está dando mucho jeugo!

En Europa FM nos hemos encargado de seleccionar los más virales para que no se te escape ninguno. Desde series de televisión hasta asombro por esta postura tan "sensual" que pocas veces adopta la artista están siendo el foco de las principales creaciones humorísticas.

Cine y series de televisión

Jugando con la sensualidad

Swift en apuros

El peso de la fama