Miley Cyrus recrea la escena final de 'Hannah Montana' doce años después

Miley Cyrus saltó al escenario gracias a Hannah Montana. La serie contaba la historia de Miley Stewart, una joven adolescente que lidiaba con una doble vida: tras una peluca rubia se encontraba una estrella del pop.

Miley durante algunos momentos y Hannah durante otros. La serie conquistó el mundo y la cantante se convirtió en una de las artistas Disney más importantes, mientras sus fans crecían sin freno.

Este proyecto duró cinco años y se emitió desde 2006 hasta 2011. Han pasado doce años desde su final y son muchos los que no olvidan algunas de sus divertidas tramas, incluida la propia protagonista.

La cantante se encuentra en plena promoción de su single Used to be young, una continuación de su último disco Endless summer vacation, y durante una entrevista ha revelado cuál es su escena favorita de Hannah Montana. Se trata del episodio final, en el que Miley Stewart se despide de la casa en la que ha vivido muchos años para mudarse a otra ciudad.

Su personaje mira muy emocionada al domicilio y desde la ventana le manda un beso.

Pues bien, ella misma ha recreado este momento. Entre risas, ha dicho que así es como se despide de todo el mundo ahora.

Además, Miley ha explicado la gran diferencia entre el público que tenía la cantante Hannah Montana y el que ella tiene ahora mismo: "Hannah es para niños, Miley es para hombres adultos en tacones".

'Used to be young', la nueva canción de Miley Cyrus

Llega la nueva canción de Miley Cyrus. Hace varios días, la artista publicaba un clip de lo que parecía ser su próximo estreno musical junto a la frase: "I know I used to be crazy. I know I used to be fun. You say I used to be wild. I say I used to be young". Ahora sabemos que la frase correspondía a Used to be young, canción que verá la luz el próximo 25 de agosto.

"Para celebrar el lanzamiento se mi nuevo sencillo, Las backyard sessions de Endless Summer Vacation continuan. 24 de agosto a las 10 P.M. en ABC. Esta vez con una entrevista en retrospectiva compartiendo historias sobre los primeros 30 años de mi vida en honor a Used to be young. Esta canción está dedicada a mis leales fans. Os quiero por querer cada versión de mi. Siempre, Miley".

La artista cumplió 30 años el pasado noviembre y ahora quiere celebrar con sus fans su carrera y su vida a través de su música, que tanto le ha dado —y le ha quitado— en las últimas dos décadas.

La canción se estrena el 25 de agosto.