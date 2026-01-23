Una pedida de película: Julia Medina se compromete en plena calle al ritmo de 'High School Musical'

La cantante Julia Medina ha vivido un sueño: su pareja, Guillermo Gauna Vivas, le ha pedido matrimonio recreando un musical con canciones de High School Musical .

"Si alguna vez soñé con una pedida, era esta", dice Julia Medina en redes sociales. La concursante de Operación Triunfo 2018 y Tu cara me suena 11, que este año participa en el Benidorm Fest, ha compartido un vídeo en redes sociales que no ha tardado en hacerse viral...

Guillermo Gauna Vivas, su pareja, ha querido pedirle matrimonio a la cantante convirtiendo la calle en un musical con bailarines. Y, como no podía ser de otra manera, la banda sonora elegida ha sido la de High School Musical. Julia Medina es una gran fan de esta saga de películas, y su novio lo sabía bien.

A plena luz del día, Julia Medina y Guillermo Gauna Vivas se han arrancado a bailar al ritmo de un medley de cuatro canciones: You are the Music in Me, Stick to the Status Quo, What I've Been Looking For y Start of Something New.

"No podía ser de otra manera… ¡QUE VIVA EL AMOR! Y High School Musical", ha añadido Medina en su publicación de TikTok. Por supuesto, la artista ha dicho que 'sí'.

Los usuarios no han tardado en hacer viral el vídeo, que ha recibido numerosos comentarios en redes sociales. "Cómo me gusta ver hombres sin masculinidad frágil... y el amor", escribe Jenny Rätz González en TikTok. "El sueño de las millennials", añade Neva.

En menos de un día, este vídeo se ha convertido en la publicación con más 'me gusta' en la cuenta de TikTok de Julia Medina, ya que suma más de 100 mil likes y más de 750 mil visualizaciones.