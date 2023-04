Quién es Víctor López, el piloto con el que relacionan a María Pedraza tras su ruptura con Álex González

Se llevaba rumoreando varios meses sobre la ruptura de María Pedraza y su novio Álex González, sin embargo, la revista Hola ha confirmado la separación. Tal y como apuntan, hacía tiempo que se comentaba que pasaban por una situación complicada y ella terminó eliminando todas las fotos en redes.

De hecho, el pasado 26 de febrero era el cumpleaños de la actriz y Álex no compartió nada en redes, lo que dejaba cada vez más claro que atravesaban una crisis. O por ejemplo que posaran por separado en los Goya 2023 y las palabras que utilizó para referirse a él cuando los periodistas le preguntaron: "Ya sabes que de esto me cuesta hablar. Para una noche que es para celebrar el cine español. No, no es la misma felicidad, hoy es la noche del cine español".

Sin embargo, no es la única noticia que rodea a María, ya que crecen los rumores de que ha comenzado una relación con el piloto Víctor López, un joven madrileño de 34 años.

La revista Hola también ha publicado varias imágenes en las que se los ve a los dos paseando de la mano y en las que no faltan las muestras de amor en público.

Así es Víctor López, el supuesto nuevo amor de María Pedraza

Víctor López es un piloto madrileño de 34 años con muchos premios y victorias con la moto. En 2015, se convirtió en el campeón de Cataluña de Resistencia. El año pasado se llevó la Copa de España ESBK Legends y recientemente ha fichado por el Team ILR, un equipo británico.

En su horizonte cercano se presenta el ManxGP, uno de los circuitos de motos más complicados del mundo.

Más allá de su profesión, el madrileño disfruta también de planes tranquilo en el campo. "Fuera de las carreras me gusta tener una vida tranquila, vivo cerca de la sierra y como mi trabajo me permite tener días libres los aprovecho para montar en bici, ir a pescar, cortar el césped... Siempre que puedo voy a entrenar con la moto de cross, me gusta mucho, fueron mis comienzos y ahora para estar en forma y seguir adquiriendo habilidades es perfecto", dijo en una entrevista.

A pesar de que esta relación todavía no está confirmada, lo cierto es que ya han pasado tiempo juntos y en redes se siguen y se comentan mucho. ¿Tú que piensas?