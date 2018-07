¿Quieres escuchar 'Hello' de Adele traducida al español por Google Traductor?

Los youtubers Rodrigo Septién y Oli te traen la versión de la canción Hello de Adele traducida al español por Google Traductor . ¿ Quieres saber cómo sonaría ? Pues dale al play .

Oli y Rodri cantan la versión de 'Hello' de Adele según la traduce Google Traductor / YouTube

Somos muchos los que utilizamos Google Traductor para saber qué quieren decir ciertas frases, textos o letras de canciones en inglés o en cualquier otro idioma...¿Pero alguna vez te has planteado que puede que Google Traductor no acierte al 100%? No hay duda de que la herramienta te da una idea general de lo que quiere decir lo que estamos buscando, pero jamás debes tomarte sus traducciones al pie de la letra.

Una muestra de lo que pasaría si lo hicieses te la traen los youtubers Oli y Rodri. La pareja ha cogido la canción Hello de Adele y la han pasado por Google Tradcutor...¡Y así la ha traducido!

Esperemos que a Adele no se le ocurra pasar la canción por Google Traductor para hacer la versión española durante sus dos conciertos en Barcelona.